Galateo dei gioielli: quali scegliere e come indossarli

Portare i gioielli è quasi più difficile che indossare i vestiti, per questo si ha bisogno di qualche consiglio per seguire il galateo ed essere sempre perfette anche dal punto di vista degli accessori.

Galateo dei gioielli: come scegliere quelli giusti

Esistono delle regole ben precise per scegliere il gioiello da indossare, seguendo il galateo dei gioielli. Prima di tutto bisogna puntare sull’essenzialità, perché ostentare gioielli potrebbe diventare volgare. Per questo è molto importante la semplicità, così come l’essenzialità e il minimalismo. La regola da seguire è quella di indossare pochi gioielli ma di qualità. Meglio puntare su un punto luce singolo, come una collana, un bracciale o un paio di orecchini, evitando la parure.

L’unica accoppiata consigliata, se proprio non riuscite ad indossare un solo gioiello, è quella che unisce collana e orecchini oppure bracciale e anello. L’anello va bene, soprattutto se si tratta della fede o dell’anello di fidanzamento, oppure una collana sottile e un paio di orecchini mignon possono stare bene insieme. Linee e disegni devono essere essenziali e devono essere misurate anche le pietre.

Un altro modo importante per scegliere il gioiello giusto è quello di puntare su un design armonizzato con la forma del viso e della silhouette.

Sì agli orecchini a goccia per chi ha un viso ovale, così come vanno bene collane con ciondoli spigolosi se siete alte e magre. L’armonia deve essere il filo conduttore di tutto il look, dagli abiti agli accessori. Non bisogna scegliere cose opprimenti e seguire le linee del proprio viso e del proprio corpo. Si può anche scegliere di usare un gioiello per correggere qualche caratteristica che non vi piace, come una mascella pronunciata o un naso importante. Si può fare giocando con i contrasti. Per il naso grosso scegliere gioielli mignon per essere chic, ma con ciondoli e orecchini maxi si può cercare di far sembrare il naso più piccolo, grazie ad un gioco ottico. Se volete una nota di colore o di bicolore, potete indossare un look tinta unita, aggiungendo un gioiello bi o multi color.

Galateo dei gioielli: quelli giusti per il giorno e per la sera

Per i look di giorno c’è un galateo preciso da rispettare, partendo dall’occasione e l’orario in cui si desidera indossare un gioiello. Il dress code elegante accoglie in modo particolare l’oro, sia giallo che bianco o rosa, di collane, bracciali, anelli e orecchini. Per quanto riguarda le pietre, vanno bene quelle semi-preziose, per non esagerare. Per la sera, invece, si seguono regole diverse. Se l’occasione è di gran classe, si possono anche tirare fuori i diamanti. Quando cala il sole, il galateo consiglia di indossare i gioielli più importanti e preziosi, come diamanti, pietre preziose, per brillare di eleganza. Nonostante questo, non bisogna dimenticare la regola dell’essenzialità. Il troppo non va mai bene, a qualsiasi ora del giorno, perché si rischia il cattivo gusto. Se volete proprio puntare sulla quantità, potete scegliere un’unica tipologia di gioiello e sommarne due o tre, come qualche bracciale, qualche collana o due o tre anelli.