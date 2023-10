Giacomo Urtis ha deciso di mettere da parte Fabrizio Corona e di dedicarsi ad un nuovo fidanzato. Chi è l’uomo misterioso? Scopriamo insieme tutti i dettagli del presunto nuovo compagno del chirurgo dei vip.

Giacomo Urtis dimentica Corona e ha nuovo fidanzato?

Giacomo Urtis sembra aver decisamente superato la delusione per l’amore non corrisposto per Fabrizio Corona, tanto da trovare un nuovo fidanzato. La scorsa estate, tramite Dagospia, era emerso che l’ex gieffino avrebbe sposato l’ex re dei paparazzi. Recentemente, in una sua intervista a La Zanzara, ha parlato delle sue situazioni amorose travagliate, compresa quella con Fabrizio Corona. La notizia del nuovo fidanzato non è solo un’indiscrezione, in quanto è arrivata una parziale conferma da parte del diretto interessato. Il chirurgo ha condiviso un video tra le sue storie di Instagram in cui si mostra su una bellissima auto, sfrecciando per le strade durante la notte. Accanto a lui è presente un uomo che gli tiene la mano. Sarebbe lui il presunto nuovo fidanzato. I fan di Urtis hanno subito mostrato il loro interesse e la loro curiosità per questo nuovo presunto flirt e per questo personaggio misterioso. Il matrimonio tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis non ci sarà, questa è l’unica cosa certa. L’ex re dei paparazzi vuole sposare la sua fidanzata Sara Barbieri.

Giacomo Urtis dimentica Corona: chi è il nuovo fidanzato?

Non è ancora chiaro al momento chi sia l’uomo che guida la Ferrari nel video condiviso da Giacomo Urtis, ma il loro tenersi per mano fa pensare che in corso ci sia più di una semplice amicizia. Nonostante l’ex gieffino abbia inquadrato più volte le mani e il corpo del presunto fidanzato, ci sono già molte persone che pensano sia solo un modo per fare ingelosire Fabrizio Corona o creare una nuova notizia di gossip. In tanti hanno già iniziato ad insinuare che si tratta di un nuovo caso Mark Caltagirone. Per il momento di questo uomo misterioso non si sa nulla. Giacomo Urtis, indipendentemente dal fatto che questo presunto fidanzato sia reale o meno, sembra aver archiviato completamente Fabrizio Corona. In una dichiarazione pubblica ha voluto specificare che ciò che ha dichiarato non era falso e che le sue non erano bugie.

“Lui mi ha davvero proposto di sposarlo. Ho scoperto che non voleva più sposarsi quando ho visto la sua intervista a Belve. Ero davanti la televisione e sono rimasto molto male per quello che ho sentito. L’orientamento di Fabrizio? Se è bisessuale? Diciamo, per forza. Però voglio sottolineare che lui mi ha chiesto di fare questo matrimonio. Solo ultimamente mi ha dato il due di picche da Francesca Fagnani. Non me l’aspettavo ed è stata proprio una doccia fredda, ma adesso sto proprio benissimo” ha dichiarato. “Se ho letto l’intervista in cui Fabrizio ha detto che ha fatto degli assaggi con altri maschi? Sì. Se questi assaggi li ha dati anche a me? Oddio, posso dire che a portarmi a Milano è stato lui. L’ho conosciuto in aeroporto e mi ha colpito subito. Però se devo dirti ti dico di sì, qualche esperienza con Fabrizio io l’ho avuta. Però questa estate c’è stato qualcosa. Lui mi ha anche rivelato che sentiva le farfalle nello stomaco. A me sembrava molto sincero in quello che diceva. Anche perché in discoteca mentre ballavo lui marcava il territorio e faceva anche il geloso quando mi si avvicinavano altri” ha aggiunto Urtis.

