Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, l’opinionista Sonia Bruganelli si è scontrata con il conduttore Alfonso Signorini. A seguito della lite, scaturita durante un ennesimo dibattito sulla natura del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge, la donna ha deciso di lasciare lo studio.

GF Vip, scontro tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli

In occasione della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata di lunedì 20 dicembre, il conduttore Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli si sono duramente scontrati. La lite si è originata mentre si stava nuovamente affrontando il discusso e controverso rapporto nato all’interno della Casa tra Soleil Sorge e l’ex concorrente Alex Belli.

In questo contesto, Alfonso Signorini ha chiesto all’opinionista di esprimere la sua opinione circa la spinosa vicenda.

La Bruganelli, tuttavia, non è riuscita a parlare in quanto prima è stata sovrastata dalle proteste di Alex Belli e poi è stata interrotta dal conduttore, dando origine a uno scontro in piena regola.

Ricordiamoci di questo video quando queen Sonia bruganelli spodesterà l’elfo dal ruolo di conduttore and then what. #GFvip pic.twitter.com/Iw6bKA1x3i — rubso (@acnhlover16) December 20, 2021

GF Vip, scontro tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli: l’opinionista lascia lo studio in diretta

La discussione ha talmente provato l’opinionista che ha deciso di lasciare lo studio. Nel momento in cui è stato ripristinato il collegamento con lo show dopo la pausa pubblicitaria, infatti, la poltrona abitualmente occupata da Sonia Bruganelli, posizionata accanto a quella di Adriana Volpe, era visibilmente vuota.

Sinora, il conduttore non ha commentato l’assenza dell’opinionista, continuando a mostrare totale indifferenza nei confronti del suo abbandono. Per questo motivo, quindi, non è stato dato alcun tipo di spiegazione ai telespettatori che seguono il programma.

GF Vip, scontro tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli: i dubbi dei fan

In seguito alla clamorosa uscita di scena di Sonia Bruganelli, sono tante le domande che i fan del reality si stanno ponendo. Sui social, infatti, sono tanti gli utenti che si chiedono se l’opinionista abbia deciso di lasciare il programma in modo definitivo oppure se si sia lasciata travolgere dall’impeto del momento, mettendo in atto una protesta contro il padrone di casa, per poi tornare a svolgere il proprio ruolo.

Non resta altro che attendere che il mistero venga svelato nel corso delle prossime ore…