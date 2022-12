Nuove rivelazioni al GF Vip: Attilio Romita avrebbe detto ad Antonino Spinalbese che Ginevra Lamborghini sarebbe ancora fidanzata con Edoardo Casella.

GF Vip, la rivelazione di Attilio ad Antonino: “Ginevra è fidanzata”

Questa nuova edizione del GF Vip si arricchisce ogni giorno di nuovi scoop: Attilio Romita avrebbe infatti rivelato ad Antonino Spinalbese che Ginevra Lamborghini non sarebbe single, ma ancora fidanzata con Edoardo Casella.

Dopo la squalifica per le frasi ingiuriose nei confronti di Marco Bellavia, al suo reintegro nella casa del Grande Fratello, la sorella di Elettra avrebbe fatto intendere all’hair-stylist di non esser più fidanzata, senza mai smentire o confermare del tutto la sua situazione sentimentale. Un’ambiguità che ha di fatto incuriosito telespettatori e alcuni partecipanti della casa, come Attilio Romita.

La rivelazione di Attilio Romita ad Antonino

In veranda con Antonino Spinalbese, Attilio Romita avrebbe quindi rivelato la vera situazione sentimentale della cantante bolognese: “Ginevra non è single, è ancora fidanzata“.

“Se lei fosse entrata da fidanzata, io non mi sarei preso tanta confidenza perché mi sarei messo nei panni del fidanzato“, ha così replicato Antonino, quando il giornalista gli ha svelato la verità. “Quella cosa che era nata prima del GF VIP ha detto che c’è, le ho chiesto “e Antonino?” Ha detto “Con lui va bene così com’è“, queste le parole di Attilio Romita all’hair stylist. “Mi ha fatto capire che è divisa tra le due cose”, ha concluso infine Romita.

Antonino già sospettava qualcosa sin dall’inizio, come lui stesso racconta ad Attilio e Antonella Fiordalisi: “Ieri gli avevo chiesto se (la crisi con il fidanzato, ndr) fosse scoppiata per colpa mia, non ho capito se aveva capito ma mi ha detto ‘no non sei stato tu la causa’. Oggi quando ho detto ti sei lasciata, lei ha detto “no, non..” e io sono andato avanti con il discorso”.