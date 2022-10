Marco Bellavia ha inviato un videomessaggio ai concorrenti del GF Vip, dopo la lettera scritta per gli ex coinquilini la scorsa settimana.

Marco Bellavia tornerà al GF Vip per un confronto con i vipponi: intanto, dopo la lettera scritta la scorsa settimana, l’ex concorrente ha scelto di inviare un videomessaggio in cui si mostra insieme al figlio Filippo. La clip è stata trasmessa durante la puntata di lunedì 10 ottobre.

GF Vip, il videomessaggio di Marco Bellavia con il figlio Filippo

Nella serata di lunedì 10 ottobre, è andata in onda una nuova puntata della settima edizione dei Grande Fratello Vip. Uno dei primi argomenti trattati è stato il ritorno di Marco Bellavia nella Casa per un confronto con i suoi ex coinquilini. Il confronto avverrà nelle prossime settimane, come specificato dal conduttore Alfonso Signorini.

Nel frattempo, dopo la lettera scritta da Bellavia e letta in diretta durante la puntata di giovedì 6 ottobre, l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha deciso di inviare un videomessaggio alla produzione del reality.

Le parole dell’ex gieffino

Il videomessaggio di Marco Bellavia è stato mostrato ai concorrenti del GF Vip. Nel video, l’ex gieffino si trova in compagnia del figlio. “Ringrazio mio figlio Filippo e ringrazio anche te, Alfonso, per la solidarietà che ho ricevuto in questi giorni”, ha esordito così Bellavia. “La gente mi vuole bene. Ho aiutato tante persone ad aprirsi su un problema di cui pochi parlano”, ha continuato.

L’ex conduttore, inoltre, ha spiegato di stare meglio ma di avere ancora bisogno di tempo per riprendersi completamente.

Alla fine della clip, Signorini ha ricordato che il 10 ottobre cade la Giornata della Salute Mentale.