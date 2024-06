Louis e Anne-Marie sono i genitori dell’attrice Brigitte Bardot. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerli meglio.

Genitori Brigitte Bardot: chi sono Louis e Anne-Marie

Brigitte Bardot è senza dubbio una delle attrici più note al mondo ma, chi sono i suoi genitori? Brigitte è figlia di Luois Bardot, nato l’8 maggio del 1986 nel 15° arrondissement di Parigi, da una famiglia borghese cattolica conosciuta come i “Versailles” e avente sei fratelli e una sorella. Louis era soprannominato “Pilou“, ed è stato l’erede degli stabilimenti Bardot, in seguito acquistati da Air Liquide. Il padre di Brigitte è stata una figura molto importante nella terza Repubblica, discendeva infatti dalla famiglia prestigiosa degli Outdinot. Era l’agosto del 1933 quando sposò Anne-Marie Marguerite Mucel, madre appunto della nota attrice. Anna-Marie è nata il 1 febbraio del 1912 a Parigi ed è morta all’età di 66 anni nel 1978. Louis invece è morto all’età di 79 anni, nel 1975. La coppia, oltre a Brigitte, ebbe un’altra figlia, Mijanou, di quattro anni più piccola della nota attrice ed ex modella francese. Il padre di Brigitte Bardot aveva la passione per la scrittura, tanto che pubblicò una raccolta di poesie come Vers fragiles, sotto lo pseudonimo di “Pilou-Bardot”.

Brigitte Bardot, il rapporto con i genitori Louis e Anne-Marie

Anne-Marie Marguerite Mucel e Louis Bardot sono i genitori dell’attrice ed ex modella francese Brigitte Bardot. B.B. è cresciuta in un contesto familiare non semplice, infatti ha avuto diversi dissidi con entrambi i genitori, che spesso erano ostili nei suoi confronti ma più che altro per quanto riguardava la sua educazione. Louis infatti voleva impartire una educazione ferrea alle sue figlie. Anne-Marie, anche se condivideva la rigida educazione da impartire alle figlie, non le ostacolava nell’inseguire i loro sogni artistici, in quanto l’arte scorreva anche nelle sue vene. Nell’autobiografia di Brigitte Bardot, l’attrice racconta anche del rapporto con i genitori, contrasti, liti e ribellioni giovanile sono stati protagonisti della sua vita. Inoltre, Brigitte Bardot aveva anche tentato il suicidio pur di contrastare i genitori che non approvano il sui innamoramento per il regista Roger Vadim.

Su Canale 5 sta andando in onda la serie televisiva dedicata a Brigitte Bardot, dal titolo “Bardot“, con la giovane attrice francese Julia De Nunez a vestire i panni di B.B, cui le assomiglia davvero tantissimo a B.B. Questa serie televisiva parla della vita di Brigitte Bardot dal 1949 al 1960, anno in cui ha tentato il suicidio. Nella serie anche gli amori di Brigitte, come Jacques Charrier, conosciuto Brigitte durante le riprese del film “Babette va alla guerra”, e sposato il 18 giugno del 1959. Il loro matrimonio attirò l’attenzione dei media di tutto il mondo. L’anno dopo, nel 1960, nacque Nicolas-Jacques Charrier. Nel 1963 il matrimonio tra Brigitte Bardot e Jacques Charrier terminò. L’uomo ottenne la custodia del figlio, cresciuto poi con la seconda moglie, France Luois Dreyfus. L’attrice e modella francese è stata anche sposata nel 1952 con Roger Vadim.

