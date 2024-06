Jacques Charrier è il secondo marito dell’attrice e modella Brigitte Bardot., dalla quale ha avuto un figlio. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Jacques Charrier, chi è il secondo marito di Brigitte Bardot: età, figli

Jacques Charrier è un attore francese, nonché secondo marito dell’attrice e modella francese Brigitte Bardot. Jacques Charrier è nato a Metz, nel Nord- Est della Francia il 6 novembre del 1936, ha quindi 87 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Charrier è figlio di un colonnello e, quando aveva 17 anni, iniziò a frequentare la scuola di Belle Arti di Strasburgo. Jacques proviene da una famiglia molto numerosa, ha infatti 6 fratelli. Il debutto al cinema di Jacques Charrier è avvenuto nel 1958 per il film di genere drammatico “Peccatori in blue-jeans”, film che ottenne un grande successo anche grazie alla sua interpretazione. Sono tanti i film in cui ha recitato, come per esempio “Babette va alla guerra”, “La bella americana”, I sette peccati capitali”, “L’amore attraverso i secoli” e “Scirocco d’inverno”.

Jacques Charrier è divenuto celebre anche per essere stato il secondo marito dell’attrice e modella francese Brigitte Bardot, sposata nel 1959. Insieme hanno avuto un figlio, Nicolas-Jacques Charrier. La coppia si è separata nel 1963, poi Jacques si è risposato con France Luois-Dreyfus, dalla quale ebbe due figlie, Marie e Sophie. Dal terzo matrimonio, con Linda, nacque un’altra figlia, Rosalie. Dal 2009 Jacque Charrier è sposato con una fotografa giapponese di nome Makiko.

Jacques Charrier e Brigitte Bardot: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, Jacques Charrier è un attore francese, nonché secondo marito di Brigitte Bardot. Jacque e Brigitte si sono conosciuti durante le riprese del film “Babette va alla guerra”, si sono innamorati e si sono sposati il 18 giugno del 1959. Il loro matrimonio attirò l’attenzione dei media di tutto il mondo. L’anno dopo, nel 1960, nacque Nicolas-Jacques Charrier. Nel 1963 il matrimonio tra Brigitte Bardot e Jacques Charrier terminò. L’uomo ottenne la custodia del figlio, cresciuto poi con la seconda moglie, France Luois Dreyfus. Nicolas attualmente vive in Norvegia ed è padre di due figlie. Brigitte Bardot non ha mai nascosto che la gravidanza non era desiderata in quel momento, gravidanza portata a termine poiché a quei tempi l’aborto non era consentito. La nascita del figlio è stata anche una delle cause della fine del matrimonio con Jacques Charrier, tanto che Brigitte lo tradisce nel 1960 sul set del film “La verità”, con l’attore Samy Frey. Prima di Jacques Charrier, l’attrice e modella francese Brigitte Bardot è stata sposata nel 1952 con Roger Vadim.

Su Canale 5 sta andando in onda la serie televisiva che racconta la vita di Brigitte Bardot, dal titolo “Bardot”. Una serie assolutamente da vedere, non solo per i tanti fan di B.B.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Brigitte Bardot: i suoi look più iconici

Samantha de Grenet: marito, età, figlio e malattia