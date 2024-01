Sei un appassionato di sport? Allora sei nel posto giusto! Freshly Cosmetics ha appena lanciato una linea esclusiva di prodotti per il corpo, pensati appositamente per te. Prenditi cura di te stesso prima e dopo l’allenamento con la beauty routine dedicata agli sportivi. Intitolata Freshly Sport, segue i valori di alta qualità ed eco-innovazione dell’azienda: prodotti naturali, sostenibili, vegani e certificati PECA, garantendo così il massimo benessere per te ed il rispetto per l’ambiente.

Freshly Cosmetics: la beauty routine per gli amanti dello sport

Tutti conosciamo i molteplici benefici dell’attività fisica, che vanno dal miglioramento del tono muscolare e del metabolismo energetico al potenziamento del sistema cardiovascolare e delle difese antiossidanti. Ma non finisce qui: lo sport contribuisce a ridurre lo stress, l’ansia e i disturbi del sonno, promuovendo uno stato di benessere fisico e mentale. E’ proprio per supportare questo stile di vita attivo che Freshly Cosmetics ha creato una linea completa di prodotti body care dedicata agli sportivi di ogni livello. Dalle formule per mantenere la freschezza durante l’allenamento a quelle studiate per favorire il recupero muscolare, il marchio di cosmetica ha pensato ad ogni dettaglio per migliorare la tua routine di cura del corpo.

Freshly Sport: tutti i prodotti della collezione

CITRUS NOURISHING SHOWER GEL Dopo un’intensa sessione di allenamento, cosa c’è di meglio di una doccia rinfrescante? Questo doccia schiuma naturale ti coccola con la sua fragranza agrumata, energizzante e rilassante. Arricchito con oli vegetali nutrienti come avocado e mandorla, e con l’aggiunta di aloe vera lenitiva, ti offe un momento di puro relax. Disponibile al prezzo di 9,95 euro.

CARING MICROBIOME SMART DEODORANT Questo deodorante in crema, arricchito con una fragranza agrumata, riequilibra il microbioma della pelle, consentendoti di sudare senza preoccuparti dei cattivi odori. La sua formula permette una traspirazione naturale senza ostruire i pori, assorbendo il sudore ed inibendo i batteri che causano gli odori sgradevoli. Una carezza delicata prima, durante e dopo l’allenamento. Disponibile al prezzo di 14,95 euro.

GOLDEN RADIANCE BODY OIL

Con una miscela di 12 oli vegetali, questa formula idratante e naturale è un must-have dopo la doccia per mantenere la tua pelle morbida, idratata, luminosa e radiosa. Disponibile al prezzo di 26,95 euro.

BODY FLAME FIRMING CREAM

Combatti la perdita di tonicità con questa crema arricchita con un complesso di 7 piante antiossidanti e drenanti. Rassoda e migliora il tono della pelle, donandoti una sensazione di elasticità e morbidezza. Disponibile al prezzo di 24,95 euro.

BETA-BURNER SCULPTING TREATMENT Sconfiggi la cellulite con questa crema formulata per accelerare il processo di combustione degli acidi grassi. Sentirai un piacevole calore che sprigiona mentre questa crema lavora per ridurre l’aspetto della pelle a buccia d’arancia. I risultati saranno visibili dopo solo 28 giorno di utilizzo! Disponibile al prezzo di 29,95 euro.

HYALURONIC ENERGY BODY SERUM Dimentica la sensazione di gambe stanche e pesanti grazie a questo siero in formato gel. Con 8 principi attivi naturali, attiva la microcircolazione e riduce la ritenzione di liquidi, lasciando le tue gambe fresche e leggere. Disponibile al prezzo di 29,95 euro.

CANNABIDIOL RECOVERY SPORT GEL Per ultimo, ma non meno importante, presentiamo la vera novità della linea: l’innovativo gel per il recupero muscolare. E’ scientificamente provato che sottoporre il corpo ad uno sforzo fisico estremo o prolungato senza un adeguato recupero può innescare processi controproducenti, come un aumento della disidratazione ed un maggior rischio di lesioni e crampi muscolari. Ed è qui che entra in gioco il gel per il recupero muscolare. Grazie alla combinazione di cannibidioli, vitamina C incapsulata, sali minerali e tre principi attivi lenitivi, riduce l’infiammazione e rilassa i muscoli dopo l’attività fisica. La sua formula favorisce un recupero rapido ed efficace, permettendoti di affrontare ogni allenamento al meglio delle tue capacità. Disponibile al prezzo di 26,95 euro.

Eleva il tuo allenamento con questa beauty routine: il tuo alleato prezioso per raggiungere livelli di performance e benessere senza precedenti, insieme allo stretching, al riposo e ad una buona alimentazione. Se già pratichi sport, non perdere l’opportunità di provare questi prodotti. E se non hai mai considerato l’attività fisica parte integrante della tua vita, lasciati conquistare dall’efficacia di questi prodotti che sicuramente ti convinceranno ad iniziare. Con Freshly Sport, ogni allenamento è un’occasione per coccolarti.

