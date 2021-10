Il famoso rapper italiano ha un guardaroba e una collezione di scarpe vastissima e molto originale. I suoi fan su Instagram lo sanno e sono sempre molto curiosi. L’ultimo acquisto di Fedez che va ad aggiungersi alla lista sono delle ciabatte per la riflessologia plantare, di sicuro il più stravagante mostrato fin ora.

Fedez e le nuove ciabatte per la riflessologia plantare

La vita dei cosiddetti Ferragnez è costantemente sotto i riflettori, o meglio dietro alle fotocamere degli smartphone e raccontata dai diretti interessati. Gli outfit di Chiara e suo marito sono ovviamente fra i soggetti principali di post e stories. Il look fantasioso e un po’ bizzarro di Fedez è molto apprezzato dal suo pubblico, e il cantante non esita a sfoggiarlo con una buona dose di ironia.

Dopo le pantofole con il taschino della Nike, tanto buffe quanto ambite, Fedez ha acquistato un nuovo paio di ciabatte, definite da lui stesso “estreme”. Il loro segno particolare? Una suola ricoperta di alcune palline rigide per la riflessologia plantare. A differenza degli altri capi nel guardaroba del rapper non si tratta di un accessorio di lusso: queste ciabatte sono infatti firmate Byriver e vengono vendute su Amazon a poco più di 25 euro.

Nonostante le palline rigide provochino qualche dolore, sono particolarmente benefiche poiché mettono in atto un’azione massaggiante. Fedez non ha fatto mistero della loro “scomodità”, ma ha desiderato provarle lo stesso nella speranza di ottenere qualche effetto positivo sul corpo.

Riflessologia plantare: a cosa serve

A quale scopo comprare tale calzatura? Nel piede ci sono ben 7.200 terminazioni nervose e sono tutte utili per collegare il midollo spinale e il cervello alle altre parti del corpo. Stimolandole attraverso un massaggio plantare si riesce ad arrivare a un determinato organo, così da sbloccarlo e riequilibrarlo. Le ciabatte riflessologiche servono proprio a questo: indossandole per soli 15 minuti al giorno è sufficiente per avere dei benefici su un organo o una parte del corpo. I bottoncini sono infatti posizionati ad hoc per agire su alcuni punti focali, il fatto che provochino qualche dolore significa che stanno funzionando correttamente.

Quali sono i benefici di queste ciabatte? Accelerano la guarigione delle ferite, eliminano le tossine, stimolano la circolazione sanguigna, riducono emicrania, stress, ansa e insonnia. Insomma, non saranno chic come le scarpe lussuose di Fedez, ma sembrano un vero e proprio toccasana quando si parla di terapia olistica.