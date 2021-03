Bellissima ex modella, costumista e scenografa italiana, ma soprattutto moglie tanto amata di uno dei pilastri del cinema italiano. Stiamo parlando di Erminia Ferrari, amore di tutta una vita del compianto attore Nino Manfredi, scomparso nel 2004 in seguito a un ictus. Scopriamo di più su di lei.

Chi è Erminia Ferrari

Erminia Ferrari nasce a Taormina, nella calda Sicilia, il 4 novembre 1931. Da bambina ha vissuto tra la Libia e l’Etiopia per via del lavoro del padre, direttore d’albergo nelle colonie italiane del tempo, presenti in Africa. Più grande, nel 1950, Erminia lascia le terre africane per trasferirsi a Roma, dove inizia a lavorare come indossatrice per diverse sartorie della capitale, fino a uno dei suoi lavori più importanti nell’atelier dello stilista Roberto Capucci.

Ha lavorato come modella fino a quando non ha deciso di rinunciare a questa carriera per prendersi cura della famiglia costruita con Nino Manfredi. Per stare accanto al marito e ai figli infatti si specializza come costumista e scenografa, professione che le permette di seguire il marito sul set.

Il matrimonio con Nino Manfredi

Cinque anni dopo il suo arrivo nella città eterna, il 14 luglio 1955, Erminia sposa Nino Manfredi. L’indossatrice e l’attore si incontrano molto giovani, ma l’amore che provano l’uno per l’altra è così forte e profondo che passo dopo passo li porta verso quella piccola chiesa di San Giovanni a Porta Latina, dove si scambiano le rispettive promesse. Il matrimonio dura ben 50 anni fino alla morte di Nino nel 2004, e dalla coppia nascono tre figli: Luca, Roberta e Giovanna Manfredi.

Un matrimonio che Erminia Ferrari ha saputo tenere in piedi tra alti e bassi, perdonando molte scappatelle di Manfredi che dal flirt con un’altra donna ha anche avuto un’altra figlia, Tonina. Il legame tra i due però è stato così forte da superare il debole del grande attore per le donne, tanto che Erminia si è sempre dichiarata molto fortunata ad essere stata accanto ad un uomo come lui, di cui amava tutto, anche i difetti.

I figli di Erminia Ferrari

Nella famiglia Manfredi scorre sangue d’artista. Se la più piccola, Giovanna, ha scelto una vita lontana dai riflettori pur avendo un cognome inconfondibile, i due figli maggiori, Luca e Roberta hanno scelto di seguire le orme dei genitori, lavorando nel mondo dello spettacolo. Roberta è infatti attrice, conduttrice tv e produttrice televisiva.

Luca è invece sceneggiatore e regista, ed ha messo anche mano al film dedicato al padre, “In arte Nino”, che vede come protagonisti Miriam Leone ed Elio Germano nei panni dei coniugi Manfredi. Non solo, Luca Manfredi è anche l’ex marito di un altro importantissimo volto del mondo dello spettacolo, l’attrice Nancy Brilli, dalla quale ha anche avuto un figlio.

Curiosità

Durante il periodo che il marito passa in ospedale, Erminia dimostra una particolare sensibilità verso i malati. Cosa che la spinge nel 2006, ad occuparsi della raccolta fondi per “Viva la Vita”, associazione onlus della quale è presidente onoraria che si prende cura dei malati di sclerosi laterale amiotrofica.