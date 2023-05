Rudy Zerbi: carriera e vita privata del prof di Amici

Rudy Zerbi è un famoso prof di Amici, ma nella sua carriera ha avuto moltissimi altri ruoli di successo. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla carriera e sulla vita privata del professore del talent.

Rudy Zerbi: la carriera



Rudy Zerbi, il cui vero nome è Rodolfo Zerbi, è nato il 3 febbraio 1969 a Lodi. All’età di 3 anni si è trasferito a Santa Margherita Ligure, dove la sua famiglia gestisce un albergo. Fin da quando era giovane ha sempre seguito al sua grande passione per la musica, diventando disk-jockey presso la discoteca Covo di Nord Est e lavorando per Radio Tigullio. Ha frequentato il liceo linguistico a Rapallo e proseguito gli studi con la laurea in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano. Dopo alcune esperienze in radio, ha iniziato a lavorare come talent scout e produttore discografico alla Sony Music, diventando anche famoso grazie ad alcune interviste in chiave ironica a tanti artisti internazionali. Ha collaborato in radio e tv con la Gialappa’s Band. Alla Sony Music ha avuto diversi ruoli, collaborando a progetti di Gianni Morandi, Renato Zero, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Mina, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso, L’Aura, Marco Mengoni e Giusy Ferreri. Conclusa l’esperienza in azienda, ha partecipato a vari programmi televisivi, come Italia’s Got Talent e Amici di Maria De Filippi, ma anche nel programma The Winner Is di Gerry Scotti.

Dal 2010 lavora a Radio Deejay, in varie trasmissioni radiofoniche, d’estate dall’Aquafan di Riccione. Nel 2014 è entrato nel cast dei giurati di Tu si que vales, a cui continua a partecipare dopo tante edizioni. Nel 2016 ha partecipato anche alla prima stagione di Pequenos gigantes, talent show per bambini condotto da Belen Rodriguez. Il ruolo che lo rende conosciuto a tutti è sempre quello di professore di Amici di Maria De Filippi.

Rudy Zerbi: la vita privata



Rudy Zerbi è il figlio del presentatore Davide Mengacci, legato per un periodo a Luciana Coi. Ha scoperto l’identità del padre quando aveva 30 anni e lo ha conosciuto solo nel 2001. A crescere Rudy sono Roberto Zerbi, primo marito della madre, che lo ha adottato e gli ha dato il cognome, e Giorgio Ciana, secondo marito della madre, deceduto nel marzo 2018. “Lui è sempre stato molto caro e attento. Poi devo dire una cosa che non ha detto: tante cose che io non ho vissuto di mio padre biologico me le ha raccontate lui (Gerry Scotti), perché sono amici da tanti anni. Questa cosa me lo ha reso subito molto vicino, è un amico vero” ha dichiarato in un’intervista per Verissimo. Rudy Zerbi ha quattro figli, avuti da tre compagne diverse. Dalla relazione con Simona, la prima moglie, sono nati Tommaso e Luca. Dalla relazione con l’attrice Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, è nato Edoardo. Dalla relazione con Maria Soledad Temporini, è nato Leo. Possiamo vedere Rudy Zerbi alle prese con il suo ruolo di prof di Amici di Maria De Filippi ancora per questa settimana, visto che la finale di questa edizione è prevista domenica 14 maggio.