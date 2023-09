Douglas, la profumeria che si dedica alla tua bellezza: i prodotti Dior 

Douglas è una delle profumerie più famose in tutto il mondo, con una storia alle spalle davvero molto appassionante. Una profumeria che da sempre si dedica alla bellezza e ai desideri dei propri clienti, con tantissimi prodotti di moltissimi marchi, tra cui Dior.

Douglas, la profumeria che si dedica alla tua bellezza: una scelta per se stesse

Tutte le donne del mondo, ma anche gli uomini, conoscono le profumerie Douglas, che sono dei veri e propri universi di bellezza, interamente dedicati ai propri clienti. I negozi Douglas non vendono solo profumi, che sono sicuramente un punto di forza, ma anche cosmetici, accessori e articoli per l’igiene personale. Ciò che colpisce molto di Douglas è anche la sua storia, che è stata anche raccontata nel libro Le ragazze dell’atelier dei profumi, che racconta come le sorelle Marie e Anna Carstens aprirono ad Amburgo la prima profumeria di lusso, seguito dal nuovo volume dal titolo Il paradiso dei profumi. Una storia che nasce nel 1821 ad Amburgo, dove Jon Sharp Douglas aprì una manifattura di saponi che in seguito hanno fatto la storia. Alla sua morte l’azienda venne rilevata dai mercanti Runge e Kolbe e nel 1090 il loro successore la cedette alla moglie, Berta Kolbe, prima donna ad assumere la direzione di JS Douglas Song. Furono, però, le sorelle Anna e Marie Carstens, amiche di famiglia con la passione per i profumi, ad imparare tecniche e segreti per dare vita alla produzione che ha portato all’apertura della prima profumeria Douglas, che esiste ancora dopo più di 100 anni. Fu il via ufficiale ad una delle catene di profumerie più famose d’Europa, con store in tutto il mondo, partnership importanti e un e-commerce davvero molto forte.

La storia di Douglas sicuramente affascina, ma per quale motivo una donna dovrebbe scegliere i prodotti venduti in queste profumerie? Douglas ha una cura per i prodotti davvero unica, a partire da i profumi fino ad arrivare al make up. I negozi vendono moltissimi prodotti per il trattamento del viso e della pelle, così come per il trattamento del corpo, tra creme, fanghi, drenanti, olii e creme solari. La vera punta di diamante sono proprio i profumi. Douglas vende tantissime tipologie di profumi, di tanti brand diversi, tutti molto amati dalle donne e dagli uomini. Il lavoro accurato e rivoluzionario delle sorelle Douglas è andato avanti nel corso del tempo, fino ad arrivare ad oggi, nella consapevolezza che queste profumerie sono tra le più amate e curate di tutto il mondo.

Douglas, la profumeria che si dedica alla tua bellezza: i prodotti Dior

Tra i tanti brand venduti da Douglas troviamo anche Dior, un marchio conosciuto a livello internazionale grazie ai suoi prodotti di lusso. Una casa di moda fondata nel 1947, stesso anno in cui è stato lanciato anche il primo profumo del brand, dedicato alla sorella del famoso stilista. I profumi di Dior sono sempre un successo davvero incredibile, da Miss Dior a J’Adore Dior o Hypnotic Poison, tutti molto amati. Il segreto dei profumi Dior da donna è quello di riuscire ad interpretare al meglio le tante sfumature dell’universo femminile, adattandosi perfettamente a qualsiasi personalità. Oltre ai profumi, sono molto amati anche gli altri prodotti, come le creme corpo, i deodoranti, i bagnoschiuma e i profumi per capelli. Il successo è anche per quanto riguarda i profumi da uomo, tra cui Dior Eau Sauvage, Dior Fahrenheit e Dior Homme. Dior ha sempre dimostrato di essere un brand all’avanguardia, dedicandosi anche al make-up, riuscendo a soddisfare tutte le esigenze delle clienti. Ogni donna ha bisogno di prendersi cura di se stessa, seguendo le sue esigenze, i suoi desideri, le sue emozioni. Per questo possono concedersi un regalo di lusso, una coccola speciale, grazie a questo brand famoso a livello internazionale, da sempre attento ai bisogni del pubblico femminile, ma anche di quello maschile. I prodotti Dior sono tutti molto curati, di lusso, molto efficaci e amati, e sono disponibili sul sito di Douglas. La famosa profumeria offre l’opportunità di scegliere tutti i prodotti più adatti alle proprie esigenze, da acquistare sia online che presso gli store.