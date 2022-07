Quelle immagini sono arrivate all’attenzione di chi non è mai rimasto indifferente a qualunque tipo di reato o mala condotta e il quelle immagini si vede chiaramente un uomo che distrugge uno scoglio per tirar fuori i datteri di mare. Ecco, quel video è diventato appannaggio di un’azione ufficiale.

Distrugge uno scoglio per i datteri di mare

Perché? Perché la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, comune sulla spiaggia del quale si è consumato il reato, ha aperto un’inchiesta. Perché reato? Perché, giova ricordarlo, la raccolta dei datteri di mare non solo è vietata, ma lo è con rigore assoluto perché essa presuppone la distruzione meccanica dell’ambiente ed il suo deterioramento nella vitale funzione di evitare l’erosione delle coste.

La denuncia del consigliere campano Borrelli

Il video in questione è arrivato sugli account social del del consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli che ha sollecitato azioni immediate.

In quel frame si vede un uomo prendere a martellate un grosso masso in riva al mare. l video è stato girato da alcuni bagnanti sulla spiaggia di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e successivamente diffuso sui social da Borrelli. “Ne ha presi almeno una cinquantina” specifica chi ha segnalato la scena al consigliere. Dopo la pubblicazione delle immagini la Capitaneria di porto ha aperto un’inchiesta.