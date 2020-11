Non solo il calcio e le trasgressioni nella vita del campione argentino, le donne hanno avuto un ruolo centrale per Diego Armando Maradona, morto per un arresto cardiaco il 25 novembre 2020: tutto sulla moglie e gli altri amori.

Diego Armando Maradona: la moglie

Pilastro e figura insostituibile per il calciatore, Claudia Villafane, è stata sposata con il Pibe de Oro per moltissimi anni. Una relazione, la loro, non certo tranquilla, soprattutto a causa dei tradimenti, del carattere e dei guai che hanno caratterizzato la vita del campione. Nonostante questo, la Villafane è rimasta una presenza costante, anche dopo il divorzio, nella vita e negli affari del campione argentino.

Imprenditrice e produttrice argentina, Claudia Villafane è nata il 22 gennaio 1962 a Buenos Aires ed è balzata agli onori della cronaca quando, nel 1984, è diventata la moglie di Maradona, con cui è rimasta sposata sino al divorzio nel 2004. Dalla loro unione sono nate le figlio Dalma Nerea nel 1987 e Giannina Dinorah nel 1989.

Claudia e Maradona hanno condiviso insieme gli anni del successo, ma anche di guai, di tradimenti, bugie scandali legati alla droga e alla vita sregolata.

Nonostante ciò, anche dopo il divorzio, la Villafane è rimasta vicina al calciatore, seguendone gli affari e facendosi vedere con lui, come durante le partire della nazionale Argentina durante la Coppa del Mondo del 2006.

La Villafane ha avuto molte esperienze nel mondo dello spettacolo. Nel 1999 ha infatti preso parte a una telenovela argentina ed è stata invitata in moltissime trasmissioni d’intrattenimento come ospite. Si è dedicata anche alla produzione di spettacoli teatrali e ha partecipato, insieme a Maradona, alla realizzazione del programma La noche del 10.

Claudia ha presenziato anche al documentario omaggio Maradona di Kusturica del regista serbo Emir Kusturica, basato sulla vita di Maradona.

Dopo molti anni, nel 2020, ha partecipato per la prima volta a un reality televisivo, Masterchef Celebrity Argentina, in cui si è dilettata con altri concorrenti famosi, ai fornelli.

Gli altri amori del campione

Nonostante Maradona abbia definito Claudia Villafane l’amore della sua vita, negli anni sono state molte le donne che hanno avuto relazioni con lui.

Sono gli anni Ottanta e Maradona è la stella del Napoli. Proprio nel capoluogo campano, il Pibe de Oro, nonostante sia sposato con la Villafane, conosce Cristiana Sinagra, con la quale ha una relazione. La Sinagra rimane incinta e nel 1986 nasce Diego, figlio non riconosciuto da Maradona sino al 2007 dopo un test del DNA e diverse ospitate televisive.

Dopo il divorzio dalla Villafane, Maradona ha avuto una relazione con Veronica Ojeda, da cui è nato anche un figlio nel 2013, Diego Fernando.

Dal 2013 al 2018 il Pibe de Oro ha avuto una relazione con la calciatrice argentina Rocio Oliva. La Oliva ha raccontato in un libro i dettagli del loro rapporto d’amore.

Dopo sei anni la relazione tra la Oliva e l’ex numero 10 del Napoli è naufragata, pare per motivazioni legate alla troppa differenza d’età. Poco dopo il campione è stato rivisto in compagnia della ex fidanzata Veronica Ojeda.

La moglie e gli altri amori di Diego Armando Maradona lo hanno accompagnato lungo il percorso di una vita sregolata, tra alti e bassi. Sono molte le figure che sono state associate al campione, ma le ufficiali restano la Villafane, la Sinagra, la Oliva e la Ojeda.