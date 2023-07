Detox capelli: perché farlo e cosa usare

Proprio come la pelle che ha bisogno di liberarsi da impurità e altre sostanze, anche la chioma necessita di essere purificata. Per questo, il trattamento detox capelli è la soluzione migliore per renderli sani e lucenti con prodotti specifici che eliminano il sebo in eccesso. Scopriamo come funziona e i prodotti adeguati.

Detox capelli

Non solo il corpo e il fisico necessitano di essere disintossicati dopo i bagordi o gli eccessi a tavola, ma anche il detox capelli è un trattamento che non dovrebbe mancare nella propria hair routine. Lo scrub, le fiale, i sieri, ma anche gli oli sono tutti prodotti adatti per questo trattamento che dona lucentezza alla chioma ripulendola dalle tossine.

Sulla chioma possono depositarsi diverse sostanze come germi, batteri, ma anche polveri sottili, forfora che rischiano di rovinare il cuoio capelluto. I prodotti usati per lo styling come le mousse, i protettori, ma anche le piastre, a lungo andare, vanno a influire sulle fibre della cheratina portando il capello a spezzarsi e indebolirsi.

L’umidità va a modificare il pH del capello facendolo apparire secco e opaco, portandolo poi ad assorbire sia lo smog che i cattivi odori. Per questa ragione, un trattamento come il detox capelli è utile proprio per garantire al capello la luminosità e splendore maggiormente necessario. Inoltre, la chioma va trattata nel modo giusto per purifcare il capello.

In questo modo è possibile avere una capigliatura che sia sana e lucente. Si riequilibra il cuoio capelluto dando al capello tutti i nutrienti di cui ha maggiormente bisogno, oltre a stimolare l’attività del bulbo pilifero in modo che cresca maggiormente rapido e folto.

Detox capelli: come fare

Per un detox capelli completo è bene intervenire nel modo giusto con una serie di passaggi che sicuramente aiutano a prendersene cura. Si comincia dalla cute con una serie di fiale che sono specifiche e che aiutano, essendo ricche di vitamine e sali minerali, a rivitalizzare il capello in profondità. Si consiglia poi un massaggio circolare in modo da stimolare l’attività del microcircolo.

Non manca poi l’esfoliazione del capello che, come per la pelle, permette di eliminare le cellule morte che vanno a depositarsi sulla chioma. In questo caso, è bene puntare su prodotti specifici evitando il fai da te come lo scrub che libera il sebo in eccesso. Prima si applica lo shampoo, poi lo scrub e infine si passa alla detersione.

Tra i vari passaggi del detox capelli, bisogna poi ripristinare il pH del cuoio capelluto con prodotti specifici che possano aiutare al momento del bisogno. Un passaggio molto importante in quanto dona alla capigliatura un aspetto maggiormente salutare e sano permettendo anche di armonizzare lo stato della cute.

Non solo la cute, ma anche le lunghezze hanno bisogno di essere purificate e, per farlo, è necessario optare per dei prodottio come lo shampoo che pulisce a fondo eliminando le impurità e il sebo. In questo modo è possibile rimuovere anche tutti quei trattamenti come balsamo o creme che sono stati dannosi per la chioma.

Detox capelli: prodotti online

Un trattamento che consta di una serie di prodotti disponibili con buoni prezzi e che sono specifici su Amazon dove cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli del prodotto. La classifica permette di stilare tre dei migliori prodotti per il detox capelli scelti tra quelli maggiormente efficaci e adatti con una descrizione di ogni articolo.

1)L’Oréal Professionel Paris maschera ristrutturante

Una maschera metal detox che purifica e nutre il capello donando una chioma lucente e setosa. Ha proprietà purificanti e nutrienti. Dona capelli dall’aspetto sano evitando il rischio rottura. Adatta anche per capelli colorati e danneggiati. Si applica dopo lo shampoo per lasciare in posa per alcuni minuti.

2)OGX Shampoo purificante

Uno shampoo purificante che dona capelli maggiormente lucenti e con un aspetto più sano e vivo. Un prodotto da applicare prima dello shampoo e lasciare in posa per alcuni minuti per poi risciacquare. Indicato per capelli grassi e a base di carbone detox.

3)Phyto Phytodetox maschera detox purificante

Una maschera da usare poco prima dello shampoo dalle proprietà purificanti per ogni tipo di capello. Purifica il capello dallo smog, da residui di polvere e da altri prodotti per lo styling. Ha una formula a base naturale come eucalipto, argilla ed estrazione di bardana detossinante.

Insieme al detox capelli, anche un trattamento alla cheratina per la chioma danneggiata o rovinata.