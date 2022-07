Denutrita, costretta ad una immobilità quasi irreversibile e sola in casa, arriva dalla Sardegna la storia per fortuna a lieto fine di un’anziana salvata dai Carabinieri della territoriale giusto in tempo e prima che la situazione precipitasse. I media locali spiegano infatti che una 87enne di Sinnai è stata trovata dai militari del comando stazione di riferimento per quel settore sul letto e in in atrofia muscolare.

Anziana salvata appena in tempo dai Carabinieri

Che cosa significa? Che la povera donna, avanti con l’età, non poteva più muoversi e che il caldo torrido di questi giorni e gli stenti l’avrebbero uccisa di lì a poche ore, se non fossero intervenuti gli uomini dell’Arma. I militari della Benemerita l’hanno trovata in casa sul letto matrimoniale, in stato avanzato di atrofia muscolare, probabilmente dovuto a una forte denutrizione.

Il trasferimento in ospedale e le indagini

Subito dopo il rinvenimento, come spiega bene L’Unione Sarda, la donna “è stata trasferita all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari”. Ma come hanno fatto i Carabinieri a trovare la donna? Sempre il media isolano spiega che “i militari sono intervenuti su richiesta dell’assessore ai Servizi sociali e politiche del lavoro del Comune”. I carabinieri hanno forzato il portone d’ingresso, hanno individuato l’87enne in camera e hanno chiamato l’ambulanza del 118.

Sul caso sono state avviate le indagini del caso.