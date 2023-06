In Italia è conosciuta per avere interpretato Sanem Aydin in DayDreamer – Le ali del sogno, ma il suo nome è ormai conosciuto un po’ ovunque. Lei è Demet Özdemir, classe 1992, che recentemente ha dichiarato di essersi lasciata con il marito Oguzhan Koc. Non solo, l’attrice turca entrerà a fare parte del cast di una nuova serie-tv di Canale 5: scopriamola meglio!

Demet Özdemir si è lasciata con il marito: chi è l’attrice della nuova serie in onda su Canale 5

Demet Özdemir è nata a Izmit, Turchia, il 26 febbraio 1992 sotto il segno dei Pesci e attualmente ha 31 anni. La giovane attrice è la più piccola di tre figli: ha un fratello e una sorella con i quali va molo d’accordo.

Insieme al fratello è immigrata in Germania, ma successivamente al divorzio dei genitori, Demet Özdemir ha scelto di trasferirsi a Istanbul con sua madre e i fratelli.

La sua passione principale è sempre stata la danza: da ragazza comincia a subito a lavorare nel campo ed entra nel corpo di ballo della cantante Bengu, iniziandosi a fare notare dal pubblico. La sua professionalità in campo artistico la porta a fare diverse esperienze come ballerina, anche se Demet Özdemir ha sempre avuto anche un’altra passione: la recitazione.

Nel 2013 e nel 2014 inizia a recitare e lo fa nella serie di Fox Sana Bir Sir Verecegim. Da quell’anno comincia per lei una nuova carriera da attrice e sono diversi i progetti a cui prende parte.

L’anno per lei maggiormente fortunato è il 2018. L’attrice turca è infatti chiamata a entrare a fare parte del cast della nota serie-tv DayDreamer – Le ali del sogno, dove interpreta Sanem Aydin. Demet Ozdemir lavora accanto a Can Yaman da maggio 2018 ad agosto 2019 e quell’esperienza le vale un grandissimo successo, anche in Italia, dove è apprezzata e seguita.

Quella serie le apre le porte ad altri progetti: Demet Özdemir recita, canta, è chiamata come ospite in diversi programmi e diventa anche il volto ufficiale di Pantene (dal novembre 2019 al 2021). Insomma, la sua vita si riempie di soddisfazioni e la sua carriera professionale fa un enorme salto in avanti.

Tra i suoi progetti più recenti si ricorda Tattiche d’amore, film targato Netflix uscito l’11 febbraio 2022 di cui è la protagonista. Nel 2023, infine, Demet Özdemir ha interpretato il ruolo di Farah nella serie di Fox Adim Farah, ma ha anche preso parte al sequel di Tattiche d’amore.

Nel mese di giugno 2023 Demet Özdemir torna su Canale 5 e lo fa con la nota serie-tv La ragazza e l’ufficiale. La serie turca va in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal 9 giugno 2023.

Demet Özdemir si è lasciata con il marito: la vita privata dell’attrice

Seguitissima sui social media, Demet Özdemir ha un profilo Instagram che conta ben quasi 16 milioni di follower.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che l’attrice turca è stata fidanzata fino al 2018 con l’attore Seckin Özdemir, ma a febbraio 2021 ha ufficializzato la sua relazione con l’attore e cantante Oguzhan Koc. Il 28 agosto del 2022 i due si sono sposati, ma un anno dopo, nel 2023, si è sparsa la voce della loro separazione.