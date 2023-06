Spesso al centro di gossip e di voci sempre nuove, Can Yaman torna a fare parlare di sé per questioni sentimentali. A quanto pare il noto e bell’attore turco avrebbe una nuova fidanzata. Giorgia Colombo sarebbe il suo nome, ma che cosa sappiamo ufficialmente su di lei? Proviamo a fare chiarezza sulla donna che avrebbe conquistato il cuore di Yaman.

Can Yaman ha una nuova fidanzata? Chi è Giorgia Colombo: la sua vita privata

Sarebbe Giorgia Colombo la nuova fiamma d’amore di Can Yaman. La donna non apparterrebbe al mondo dello spettacolo, ma sarebbe particolarmente seguita sui social media. Per quanto riguarda la sua vita privata non si hanno moltissime informazioni. Colombo è di Milano e stando a quanto scritto sulla biografia del suo profilo Instagram, sarebbe nata il 16 agosto. Sull’anno, però, non si conoscono dettagli, quindi risulta piuttosto complesso definirne l’età. Non fa parte del mondo dello spettacolo, ma in qualche modo appare chiaro che la giovane e Can Yaman si siano conosciuti e tra i due sia scattato qualcosa. Giorgia Colombo sui social è molto seguita: il suo profilo Instagram (@giorgiacolombo) conta 16.100 follower, per un totale di 120 post pubblicati. Energica e carismatica, Colombo è solita pubblicare attimi di vita spensierata sul suo profilo: foto professionali in cui mostra tutta la sua bellezza, momenti di leggerezza in discoteca e foto in vacanza al mare. Dai contenuti che pubblica, Giorgia Colombo appare come una donna particolarmente energica e festosa.

La sua vita privata però rimane un mistero, Can Yaman compreso. La voce parlerebbe della giovane Colombo come la nuova fidanzata dell’attore turco, ma a quanto pare né lui, né lei, hanno smentito o confermato il tutto. Osservando i social si può notare come Giorgia Colombo segua l’attore, ,a quest’ultimo al momento non faccia lo stesso. Insomma, nulla appare chiaro, ma il nome di Giorgia Colombo continua a volare accanto a quello di Can Yaman: sono attesi aggiornamenti.

Can Yaman ha una nuova fidanzata? L’attore torna a fare parlare di sé

Non è la prima che Can Yaman finisce nel mare delle voci e del gossip. Ormai volto molto noto nel mondo dello spettacolo, l’attore turco è spesso al centro dei pettegolezzi per quanto riguarda la sua situazione sentimentale. Prima di Giorgia Colombo, infatti, il nome di Yaman è stato associato a tante altre donne. Vi ricordate la storia d’amore con Diletta Leotta? Nel mese di marzo 2023, invece, l’attore di DayDreamer era stato avvistato in discoteca con un volto noto di Uomini & Donne. Il mese di maggio 2023 lo vede protagonista di un’altra love story, questa volta con la milanese Giorgia Colombo. La situazione, però, appare ancora particolarmente nebulosa, tanto da destare dubbi sulla veridicità o meno del tutto. Considerando che sia Can Yaman, sia Giorgia Colombo, non hanno proferito parola a riguardo, il mistero rimane attivo e si attendono conferme o smentite della loro presunta nuova relazione. C’è chi dice addirittura che i due si conoscano segretamente da dicembre, ma nessuno dei due è uscito ufficialmente allo scoperto.