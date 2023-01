La frangia è molto amata, ma non è così semplice da portare. Esistono, però, delle varianti, come la frangia a tendina, o curtain bang.

La frangia è molto amata, ma non è così semplice da portare. Esistono, però, delle varianti, come la frangia a tendina, o curtain bang, con un tocco retrò che regala un look davvero perfetto.

Curtain bangs: cosa sono e a chi stanno bene

La frangia è sempre un hair trend molto amato, ma non è così facile da portare. Per questo molte donne scelgono una variante diversa. Ne esiste una che sta bene quasi a tutte, ovvero la frangia a tendina, o curtain bangs, che dona un effetto chic e retrò e sta ottenendo un successo incredibile. La frangia a tendina è un hair trend che sta spopolando negli ultimi anni. Le curtain bangs riescono ad incorniciare il viso in modo delicato, senza definirlo troppo, permettendo anche di addolcirne i lineamenti.

Per questo si tratta di una variante della frangia adatta ad ogni tipo di volto o taglio di capelli. Le donne che hanno i capelli grassi evitano spesso di cedere al fascino della frangia, per paura che si sporchi in fretta per via del contatto diretto con la fronte, una delle zone del viso più soggette all’eccesso di sebo. Le curtain bang sono aperte sulla fronte, per cui non ricoprono tutta la superficie e possono essere gestite meglio.

Questa frangia lunga e aperta dona respiro e movimento ad ogni tipo di taglio ed è adatta a tutti i capelli, da quelli lisci a quelli mossi, arrivando anche a quelli ricci. Lo styling scalato e irregolare e la lunghezza fino agli zigomi lo rendono un treno perfetto per chi ha i capelli corti ricci, ribelli e voluminosi. Grazie alla struttura piena e definita, nonostante sia alleggerita dalle scalature, questa frangia è indicata per coloro che hanno i capelli fini e vogliono ottenere maggiore volume. La frangia può essere personalizzata a seconda delle proprie esigenze. Può essere più corta e dall’effetto più pieno, per dare maggiore volume, o più lunga e frastagliata, ideale per i capelli lisci, oppure anche sfilata nella parte alta, per sfinare i volti troppo pieni. Può anche essere trasformata con facilità in un ciuffo laterale.

Curtain bangs: i tagli più indicati per la frangia a tendina

Le curtain bangs formano una frangia facilmente adattabile ad ogni taglio. Perfetta con i capelli lunghi, per un fascino retrò, ma anche con i tagli medi e corti, come bob e caschetti, per dare un aspetto più originale e dinamico. Per questo è un trend sfoggiato da molte star, come Kate Middleton, Sienna Miller, Penelope Cruz, Jennifer Lopez, Zooey Deschanel e Alexa Chung. Riesce a valorizzare i visi ovali, tondi, squadrati e allungati, equilibrando le proporzioni e donando maggiore armonia. È ideale soprattutto per chi ha un viso tondo, ma riesce ad addolcire anche i visi squadrati e dai lineamenti più duri. Può essere anche trasformata in un ciuffo laterale, risultando perfetta anche per chi teme l’esperienza della frangia. Si tratta sicuramente di un piano B che permette di ottenere maggiore leggerezza e cambiare il proprio look, senza doversi impegnare troppo per gestirla.