Crema schiarente: quale scegliere per il viso

Con i primi raggi del sole, se non si protegge bene la pelle con prodotti specifici, si rischia che compaiano sul viso delle macchie o discromie che possono danneggiare l’epidermide. Questi inestetismi si combattono con la migliore crema schiarente per il vispo disponibile su Amazon a ottimi prezzi. Vediamo quale comprare.

Crema schiarente viso

Si tratta di un prodotto molto importante da usare nella skincare della propria pelle, dal momento che la crema schiarente, come dice il nome, permette di schiarire e ridurre alcuni segni che si presentano come macchie, rossori, ecc. L’esposizione eccessiva al sole, magari senza protezione può portare a delle discromie e a una iperpigmentazione della pelle.

Non appena compaiono queste macchie significa che il processo di fotosintesi della melatonina sta subendo alcune trasformazioni e modifiche che possono dipendere da alcuni fattori ormonali, quindi la comparsa dei brufoli o anche la dovuta esposizione al sole, magari in estate che comporta una pelle più scura o delle macchie.

Una crema schiarente ha proprio lo scopo, non solo di combattere, ma anche di prevenire la formazione di queste macchie che si formano. Si possono formare ed essere presenti in alcune aree del viso come il labbro superiore, le guance, la fronte, ecc. Una routine anti-macchia con prodotti specifici è l’ideale proprio perché va a lavorare su queste macchie che si sono formate.

Si basa su componenti naturali che vanno ad agire proprio sulle discromie provando a combatterle. All’interno è possibile trovare elementi come acido glicolico che ha proprietà esfolianti, ma anche l’arbutina che va a prevenire la formazione di ulteriori macchie insieme alla niacinamide e vitamina C ed E che svolgono azione antiossidante.

Crema schiarente viso: consigli

Al momento della scelta, è bene puntare su una crema schiarente per il viso che si adatit alla propria pelle in modo da fornirle tutti i nutrienti essenziali. La formula deve essere leggera in modo da soddisfare sia una pelle secca che grassa. Si può scegliere tra creme e sieri indicati per pelle secca, mentre per la pelle grassa meglio una formula in gel.

In commercio, oltre alla crema schiarente, questa formula è disponibile anche in altre tipologie come i sieri che, grazie ai componenti naturali, permettono di dare al viso un aspetto molto più luminoso. Adatto anche alle pelli maggiormente delicate e sensibili. Sono sieri a base di componenti naturali molto freschi che si adattano anche alla stagione primaverile.

Si possono trovare anche formule in gocce che agiscono su ogni fase e aspetto dell’iperpigmentazione aiutando infatti a schiarire le macchie in modo da migliorare l’incarnato e dare al viso un colorito diverso. Si può anche optare per dei trattamenti o peeling chimici che possono attenuare queste discromie che compaiono sulla pelle.

In casa, grazie ai componenti e agli ingredienti che si possiedono, si possono realizzare dei prodotti del genere a base di yogurt bianco e farina di ceci creando un composto poi da applicare sul viso. Un agrume come il limone è considerato particolarmente adatto dal momento che ha proprietà sbiancanti che riducono le macchie cutanee.

Crema sbiancante viso Amazon

Un prodotto di cui si trovano diverse tipologie in base al proprio tipo di pelle approfittando di vari sconti su Amazon dove cliccando l’immagine si trovano diversi dettagli. La classifica qui proposta mostra le tre migliori tipologie di crema schiarente adatte per ogni pelle e scelte tra le più volute e apprezzate con una descrizione di ogni articolo.

1)Rilastil D-Clar crema viso fluida

Un prodotto indicato per il trattamento antimacchie perché schiarente e sbiancante. Rilastil propone questa crema viso che combatte le discromie in modo da evitare un colorito che sia spento e irregolare. Leviga la pelle contrastando le macchie, il melasma dovuto al sole o ad altri fattori. Una formula in gocce di cui basta versarne un paio sulla mano per poi applicare nelle zone interessate.

2)Crema e siero viso trattamento professionale

A base di principi attivi che aiutano a idratare e nutrire la pelle fornendole una totale sensazione di benessere. Una formula che comprende la crema per una pelle compatta e il siero in gocce che ha proprietà illuminanti per l’epidermide. I risultati sono efficaci. Un prodotto made in Italy da applicare mattino e sera per poi lasciare assorbire.

3)Bioderma pigmentbio night renewer

Un prodotto di crema schiarente adatto per la notte disponibile nella confezione da 50 ml. Si stende facilmente sulla pelle idratandola e dandole i nutrienti necessari. Ha una gradevole profumazione e permette di agire durante la fase notturna. Con questo prodotto la pelle appare liscia. Si assorbe rapidamente.

