Costumi da bagno per bambine: i modelli più fantasiosi

A slippino o a mutandina oppure intero sono i costumi da bagno indicati per le bambine disponibili in vari colori e fantasie.

Il momento delle vacanze estive, dei giochi d’acqua e delle giornate al mare sta per arrivare. I genitori lo sanno molto bene perché devono anche pensare a quali costumi da bagno comprare per le loro bambine. Sono tantissime le novità e i modelli colorati e allegri tra cui scegliere, come spiegato nei paragrafi seguenti fornendo una panoramica di quelli in voga.

Costumi da bagno per bambine

Quando sono al mare le bambine vogliono assolutamente divertirsi, giocare con la sabbia e magari anche fare castelli di sabbia. Per questa ragione, è bene pensare a dei costumi da bagno per bambine che siano adatti a loro, anche in base alle loro caratteristiche. Molti genitori si domandano se sia il caso di usare il pannolino oppure sarebbe meglio evitarlo.

In ogni caso, è sempre bene indossare un costume perché lasciarle senza sulla sabbia non è consigliabile considerando anche i rischi di possibili infezioni o irritazioni a cui possono andare incontro. La comodità deve essere il fattore essenziale quando si scelgono questo tipo di vestiario per la spiaggia. Una bambina ha bisogno di muoversi liberamente e la comodità è sicuramente un requisito essenziale.

Oltre alla comodità, i costumi da bagno per le bambine devono anche essere facili da mettere o togliere, oltre al fatto che non debbano essere troppo grandi o piccoli, ma della giusta misura. Per quanto riguarda i tessuti, si consiglia di optare per modelli che siano traspiranti e che possano asciugarsi rapidamente. Ovviamente un solo costume non è sufficiente, ma è sempre utile avere il ricambio.

Costumi da bagno per bambine: le tipologie

Al momento della scelta dei costumi da bagno per bambine non bisogna assolutamente dimenticare l’età che è un fattore importante a seconda anche del modello e della tipologia. nel caso di una bambina appena nata, si consiglia di optare per una tutina, magari impermeabile in modo che sia facile da mettere e rimuovere. Per le bambine piccole, si consigliano costumi interi o da bagno con la maglietta incorporata.

Un modello del genere è particolarmente indicato anche perché permette di proteggerla dai raggi del sole. Tra i vari modelli proposti che si trovano in commercio vi sono quelli con mutandine da abbinare a una t-shirt in modo da non prendere troppo sole. Per le bambine la scelta può anche ricadere su un costume intero o due pezzi.

Un costume intero risulta essere molto comodo, non solo per il mare, ma anche per la piscina. Un modello con mutandina è indicato per bambine fino a 5-6 anni, anche se molto dipende dalle esigenze o dal gusto personale di ognuna. Un due pezzi con fiori o volant è l’ideale per una bambina che tende a muoversi tanto ed è molto dinamica.

Per le bambine, tra i tanti costumi da bagno vi sono modelli raffiguranti i personaggi dei cartoni che amano da Frozen a La Sirenetta oppure con stampe, glitter e molto colorati per vivere al meglio la stagione estiva e la spiaggia. Sono diversi i brand che propongono vari modelli adatti ai gusti di ogni bambina con volant, fantasia a righe, ecc.

Costumi da bagno per bambine: proposte Amazon

Sono costumi disponibili a buoni prezzi sull’e-commerce di Amazon con offerte e prezzi da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche dell’articolo. La classifica qui sotto mostra le tre migliori tipologie di costumi da bagno per le bambine tra le fantasie più variegate e colori scelti dalle consumatrici con una descrizione di ciascuno.

1)Disney Elsa costume da bagno

Un costume per bambine di età tra i 4 e gli 8 anni che raffigura un personaggio da loro molto amato, ovvero Elsa di Frozen. Un modello senza maniche di colore blu e viola in poliestere di buona qualità.

2)C&A costume da bagno

Realizzato in tessuti decorativi con fiocchetti e balze con laccetti e coordinato con cappello dello stesso tipo. In poliestere e poliammide senza chiusura. Un modello elasticizzato.

3)Wawsam, costumi a pezzi da bagno

Un costume intero per bambine e ragazze molto colorato con l’immagine dell’unicorno. In poliestere ed elastan, traspirante e morbido al tatto e dotato di due spallacci che si possono regolare. Disponibile nel colore arcobaleno.

Oltre ai costumi da bagno per le bambine, anche le migliori creme solari adatte per loro.