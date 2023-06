Alessia Marcuzzi ha sfoggiato un bikini bianco molto semplice ma anche molto sexy, che ha conquistato tutti. Un costume classico, per uno stile semplice ed elegante anche in spiaggia.

Costumi 2023, Alessia Marcuzzi indossa un bikini bianco super sexy: marca e prezzo

L’estate 2023 è già iniziata e sono già stati sfoggiati i primi bikini e i primi costumi interi della stagione, che hanno mostrato quali sono i trend del momento da sfoggiare in spiaggia. Ne hanno mostrati di tutti i colori, forme, dimensioni e con stampe di tutti i tipi. Da quelli micro a quelli pieni di fantasia, con stampe animalier o addirittura modelli gioiello. Il bikini bianco sfoggiato da Alessia Marcuzzi è diverso da tutti quelli che abbiamo visto fino ad ora, perché punta tutto sulla semplicità. È stato, infatti, particolarmente apprezzato dalle amanti dello stile essenziale, semplice e minimale, che non vuole rinunciare alla sensualità. Si tratta del più classico tra i costumi a due pezzi, di un solo colore, con coppe leggere, spalline sottili e slip con string laterali. Un modello davvero molto semplice, che non perde il tocco sexy che spesso si vuole sfoggiare in spiaggia. Il bikini è nato nel 1946, come il costume da bagno più piccolo del mondo. Agli esordi è stato visto come un capo scandaloso, ma nel tempo è diventato un simbolo di indipendenza e di libertà. In questi anni sono stati sfoggiati numerosi bikini davvero micro, che lasciavano pochissimo spazio all’immaginazione, oppure con fantasie e accessori davvero sopra le righe e particolarmente appariscenti. Il monocolore indossato da Alessia Marcuzzi ha conquistato tutti proprio per la sua incredibile semplicità. Si tratta di un modello di Ele Collection, brand di Eleonora Tersigni, e sul sito è venduto al prezzo di 139 euro.



Costumi 2023, Alessia Marcuzzi indossa un bikini bianco super sexy: come abbinarlo

Alessia Marcuzzi ha condiviso su Instagram le foto e i video della sua uscita in barca a Positano, con panorami davvero mozzafiato. Tutti hanno subito notato il bikini bianco che ha sfoggiato, modello Sylvie White di Ele Collection, il brand di Eleonora Tersigni che realizza capi di swimwear e lingerie made in Italy. Un costume molto semplice e anche molto luminos, di un banco che conquista e che si adatta perfettamente all’estate. La Marcuzzi ha deciso di abbinare il bikini bianco alla camicia di lino bianca di Amotea Custom, made by Giovanni Gerosa, e agli occhiali da sole neri con montatura oversize. I costumi da bagno, come sapete, ormai si prestano anche ad essere indossati durante le occasioni serali estive. Il bikini bianco potrebbe essere abbinato ad un abito crochet tono su tono per ottenere una mise boho ideale per cene all’aperto sul mare. Può essere indossato anche con degli shorts in denim e camperos, per ottenere un look molto più adatto ai festival estivi. Ci sono diversi modi per abbinare il costume bianco, ma il risultato sarà sempre lo stesso, un tocco di stile sexy perfetto per l’estate. Assolutamente da copiare!