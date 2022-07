Il costume con l’oblò sul seno: la nuova tendenza per l’estate

Il costume con l’oblò sul seno si aggiudica il titolo di bikini più sensuale dell’estate. È stato sfoggiato da diverse star italiane, come Elodie e Aurora Ramazzotti, ed è sempre più alla moda nell’ultimo periodo.

Costume con oblò sul seno: la tendenza dell’estate

Andare al mare e in vacanza è sicuramente un’occasione in più per sfoggiare look sempre perfetti e di tendenza. Anche i costumi da bagno seguono delle mode ben precise e ogni anno si differenziano per qualche caratteristica specifica. L’estate 2022 ha già trovato il suo costume più sensuale, ovvero quello con l’oblò sul seno, sfoggiato anche da cantanti, attrici e conduttrici famose. Finalmente è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle lo stress, il lavoro, i mezzi pubblici, le grandi città e i completi formali, per lasciare spazio alla leggerezza, al relax, al mare e ai costumi da bagno.

Il costume con l’oblò sul seno disegna delle geometrie davvero molto sensuali, senza coprire troppo, ma senza neanche rivelare più del dovuto. In questo momento sembra essere il costume preferito delle star. Elodie e Aurora Ramazzotti lo hanno indossato e hanno già scatenato una tendenza.

Con queste temperature alte e soffocanti, andare al mare o in piscina sembra l’unica reale scappatoia per sentirsi meglio e per godersi un po’ di benessere.

Anche questi, però, sono luoghi in cui è importante essere sempre alla moda. Il modello di costume da bagno più sensuale dell’estate non è particolarmente micro o scollato, ma si distingue per un dettaglio particolare, che lo rende unico, ovvero l’oblò al centro, all’altezza del seno. Un piccolo tassello che scopre in modo inaspettato ma per niente volgare la scollatura di bikini, costumi a fascia e costumi interi, rendendoli molto più sensuali e accattivanti.

Costume con oblò sul seno: le star seguono la tendenza

Il costume con l’oblò sul seno è davvero una tendenza di questa estate 2022, che sta spopolando ed è sempre più seguita. Sensuale e per nulla scontato, questo costume ha iniziato ad insinuarsi nel guardaroba estivo di star e non da qualche anno e sembra voler restare di tendenza ancora per molto. Tra le affezionate di questo tipo di costume c’è sicuramente Aurora Ramazzotti, che per uno dei suoi primi bagni della stagione, come testimoniato sul suo profilo Instagram in uno scatto in compagnia del suo fidanzato, ha scelto di indossarne uno in versione “stringata”, davvero molto sensuale. Anche Alba Parietti, durante la sua vacanza ad Ibiza, ha deciso di indossare un bikini rosso scintillante che aveva un oblò centrale sul seno. Elodie, invece, ha scelto un modello firmato AndreAdamo per il video di Tribale, che ha deciso di abbinare a pantaloni della tuta in stile vintage e a maxi collane. Questo dimostra che non viene indossato solo al mare e in spiaggia, ma anche in altri contesti. La particolarità di questo costume è che si indossa molto facilmente anche al posto di un top, magari su jeans baggy, pantaloni di lino o anche outfit più sportivi, senza mai essere fuori luogo e mantenendo quello stile sensuale che durante l’estate non deve mancare.