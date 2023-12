Cosa portano a tavola le celebrità a Natale? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cosa portano in tavola le celebrità a Natale?

Manca sempre meno al giorno di Natale ed è quindi tempo di pensare a cosa cucinare per la cena della Vigilia o per il pranzo del 25 dicembre. Anche le celebrità avranno il loro bel da fare, con ricchi pranzi in famiglia eccetera. Ognuno, a seconda del paese di provenienza ha le sue tradizioni. Ma vediamo adesso 10 ricette natalizie amate anche dalle celebrità per questo Natale ormai alle porte.

10 ricette natalizie per stupire

Vediamo insieme 10 ricette natalizie per stupire amate anche dalle star:

Insalata russa: uno dei piatti che non può mancare sulle tavole degli italiani. Facile e semplice da realizzare. Patate, carote, piselli e maionese per un antipasto perfetto per Natale. Tartine miste da buffet: restando in tema antipasti, perché non stupire tutti con le tartine miste? Belle da vedere, squisite da mangiare. Basta avere delle fettine di pan carrè e si possono creare varie forme e poi spalmarci sopra quello che si vuole. Vol au vent: altro antipasto super sfizioso da realizzare con la pasta sfoglia, poi si possono riempire ad esempio con l’insalata russa. Ci vuole un pò più di tempo per prepararli ma il risultato lascerà tutti a bocca aperta! Sul web potete trovare tantissime ricette differenti, così da trovare quella che più vi ispira per questo Natale 2023. Sfogliatelle di patate al forno: le patate sono un altro ingrediente ottimo per Natale, con queste sfogliatelle poi farete anche una figura super! Bellissime da vedere, sembrano quasi dei dolci, e buonissime da mangiare. Anche in questo caso potete trovare tantissime ricette sul web per realizzarle al meglio. Salmone in crosta di pistacchi: il salmone è uno degli alimenti maggiormente consumati il giorno di Natale. Un secondo piatto bello e leggero, inoltre anche molto semplice da realizzare. Un piatto, oltre che da mangiare, anche da fotografare e condividere! Gamberoni al forno con patate e mele: restando in tema pesce, anche i gamberoni al forno sono un piatto perfetto per Natale. Piatto che richiede un pò di tempo ma senza troppa difficoltà. Il successo è però assicurato. Dischetti di panettone con burro alle erbe e trota affumicata: solo a leggere il nome fa venire l’acquolina in bocca. Con questo piatto lascerete davvero tutti senza parole poiché è un piatto davvero super originale! Linguine all’astice: per il primo ecco il piatto che può fare al caso vostro. Una ricetta prelibata per un piatto super gustoso! Biscotti di vetro: per quanto riguarda i dolci, i biscotti di vetro sola la scelta giusta, e anche una delle più divertenti. Sono biscotti di pasta frolla con un foro al centro riempito da una caramella dura che, sciogliendosi in forno crea un effetto trasparente simile al vetro, da qui il nome biscotti di vetro. Clementine al cioccolato: semplici, veloci e super golose!

