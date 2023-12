Quali saranno i 10 cibi più mangiati del mondo? Dalle nostre ricerche ci è saltata agli occhi una classifica, che abbiamo deciso di condividere con voi. Secondo voi quanti piatti italiani saranno presenti, in una top ten internazionale? Ve lo diciamo in questo articolo.

Quali sono i 10 cibi più mangiati al mondo? La classifica

Nella top ten, com’è giusto che sia, sono inseriti cibi più o meno semplici, occidentali ma anche di provienienza orientale. Questo, perché come abbiamo anticipato in precedenza, stiamo parlando dei 10 piatti più mangiati, richiesti e cucinati, in tutto il mondo! Siete pronte dunque? Iniziamo!

1. La pizza

Le pizze di origine italiana sono diventate un punto fermo della dieta di molte persone in tutto il mondo. La pizza è un piatto classico originario dell’Italia, composto da una base di pane piatto, salsa di pomodoro e vari condimenti. Spesso viene servita con formaggio e altri condimenti, il che la rende un piatto incredibilmente versatile e delizioso.

2. Cioccolato

Il cioccolato è uno dei dolci più amati al mondo.

In tutto il mondo, il cioccolato è uno dei piatti preferiti, sia quello fondente che quello al latte. Tutti ne mangiano.

Da dove ha origine l’oro nero? La sua fonte primaria proviene dal Messico , dove i Maya hanno iniziato per primi le coltivazioni di cacao.

3. Il sushi

Il sushi è un piatto giapponese molto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Si tratta di un tipo di cibo composto da riso appositamente preparato con aceto e combinato con altri ingredienti come verdure, frutti di mare e talvolta frutta tropicale. Viene spesso servito con condimenti come wasabi, salsa di soia e zenzero sottaceto.

Gli indecisi non sono benvenuti quando si tratta di sushi. Negli ultimi anni, l’originario piatto giapponese.

4- La pasta

Non c’è altro da aggiungere: anche se è parte integrante della nostra dieta mediterranea, la pasta è uno dei piatti più amati, cucinati e rivisitati del mondo. Un piatto che riesce ad ergersi oltre tutte le mode e i trend!

5. L’Hamburger

Un tipo di panino composto da una polpetta cotta di carne macinata posta all’interno di un panino a fette.

Tutti conoscono il famoso Hamburger, che va dal tipo artigianale a quello dei migliori fast food. Si tratta del cibo più consumato negli Stati Uniti. Tuttavia, forse non sapete che la parola “hamburg” si riferisce alla città tedesca di Amburgo, dove provengono una buona parte degli abitanti degli Stati Uniti.

6. La Paella spagnola

La paella, un piatto tradizionale spagnolo, è un piatto popolare che si trova in molti ristoranti del paese. Si prepara tipicamente con frutti di mare, riso, verdure e spezie. È un piatto saporito e delizioso che soddisferà qualsiasi palato.

Se avete l’opportunità di visitare la Spagna, non abbiate paura di assaggiare uno dei suoi piatti più famosi: la Paella.

La cucina spagnola ha le sue origini a Valencia e, in particolare, la caratteristica paella valenciana è realizzata con riso, verdure e carne bianca. Diversamente, la paella de marisco include crostacei e frutti di mare.

7. Le ciambelle

Gustosi dolcetti costituiti da anelli di pasta spesso fritti e ricoperti di zucchero o altre guarnizioni, le ciambelle sono uno snack e un dessert molto popolare.

Quando si parla di donuts, non si può non pensare al caro amico della famiglia Simpson che adorava sgranocchiarle. Queste deliziose ciambelle sono frittelle speciali, solitamente abbellite con glassa, confetti e marshmallow.

8. Il gelato italiano

Il gelato, proprio nella versione italiana, è popolare in tutto il mondo. La sua consistenza più cremosa e il basso contenuto di grassi lo rendono un’alternativa popolare ad un dolce tradizionale. Il gelato contiene in genere meno aria rispetto alla pasticceria tradizionale, il che gli conferisce una consistenza più densa. Inoltre, è prodotto con meno panna e più latte.

Un buon gelato non è solo l’ideale per anestetizzare i dispiaceri, ma piuttosto per attirare tutti: grandi e piccini. L’artigianale gelato italiano ha una varietà di gusti e ingredienti freschi, che lo rende uno dei cibi più apprezzati in tutto il mondo.

9. Il kebab

Piatto popolare del Medio Oriente, il kebab si prepara grigliando vari tagli di carne, di solito agnello, manzo, pollo o pesce, su uno spiedo. Viene servito con insalate o pane pita e spesso accompagnato da una salsa o da un condimento a base di yogurt.

Il street food più iconico è sicuramente il kebab, un piatto iraniano dalla particolare cottura in verticale. La carne di solito usata è quella di maiale, ma alcuni lo preferiscono con pollo, agnello o altre varietà.

C’è un’entusiastica accoglienza per l’accoppiamento di salse e verdure di varie forme e dimensioni in panini o piadine.

10. Il pollo all’orientale (con riso)

Ultimamente, il Muamba Chicken è diventato molto popolare tra i paesi anche occidentali. Questo piatto, ricco di ingredienti, nutre e al contempo è anche piccante. Il riso, che si posiziona a parimerito con la pasta, occupa insieme ad essa la 4 postazione della classifica.

Vi è piaciuta la top ten dei 10 migliori piatti, tra i più mangiati al mondo? Avete visto quante buone ricette italiane vi sono in classifica?

