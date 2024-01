Ci sono migliaia di profumi al mondo, ma pochissimi si addicono al nostro corpo e alla nostra personalità. In questo articolo, ti illustriamo tutti i consigli per scegliere il rpofumo più adatto a te.

Ci sono migliaia di profumi al mondo, ma pochissimi si addicono al nostro corpo e alla nostra personalità. Il motivo? È tutta questione di chimica, come spiegano gli esperti. Il corpo umano, infatti, può reagire in modi molto differenti dinanzi alla medesima fragranza ed è per questo che, come gli abiti o le calzature, è altrettanto importante trovare il profumo giusto.

È a partire da questa filosofia che l’attuale mercato dei profumi “di nicchia” ha preso piede, specialmente negli ultimi anni e grazie a brand iconici come Profumi Byredo. Queste realtà non si limitano a produrre profumi ma studiano per creare fragranze e profumazioni uniche al mondo, dalla grande persistenza e, soprattutto, capaci di lasciare scie deliziose che non passano inosservate. Ma come scegliere il profumo più adatto a sé? Ecco alcuni semplici suggerimenti.

Cambiare in base alla stagione

Anche il clima e la stagione contano molto nella scelta del profumo. Di norma si dovrebbe propendere per fragranze fresche e leggere in estate e per profumazioni più ricchi e speziati in inverno. Questa regola, tuttavia, può variare in base al caso specifico e, quindi, al modo in cui la pelle assorbe ed emana la fragranza che si decide di indossare.

Per questo è importante considerare anche il proprio stile di vita, cioè le attività quotidiane che si affrontano ogni giorno e che, in qualche modo, possono avere a che fare anche con il proprio “odore”. Per un uso “normale” si potrebbero preferire un aroma più leggero e discreto, mentre per occasioni speciali si potrebbe optare per una fragranza più intensa e sofisticata, che faccia emergere la propria personalità e unicità, come ad esempio un profumo di nicchia da studio Olfattivo.

Sperimentare, in ogni caso, è il modo migliore per conoscere il proprio gusto olfattivo. Provare diverse fragranze e osservare come si sviluppano nel tempo, può aiutare a capire quali sono più adatte a sé.

Il gusto è sempre soggettivo ma…

La scelta di un profumo è un’esperienza soggettiva, cioè influenzata da diversi fattori personali, tra cui il proprio passato e le proprie ambizioni e desideri. Ciò nonostante, nella scelta del profumo adatto, non si può non considerare anche il tipo di pelle.

Come detto, infatti, ogni fragranza può avere effetti molto diversi in base al tipo di belle sulla quale viene erogata. Per esempio chi ha la pelle secca potrebbe trarre vantaggio dall’applicare il profumo su punti di pulsazione ben idratati, mentre chi ha la pelle grassa potrebbe preferire fragranze leggere per evitare eccessiva intensità.

Nel primo caso, infatti, la desquamazione e la disidratazione della pelle faranno evaporare via più facilmente le fragranze e, quindi, si dovrà optare per un profumo decisamente persistente. In caso di pelle mista o grassa, invece, la persistenza tenderà a rimanere a lungo e sarà influenzata dallo strato superficiale a base oleosa. Questo significa che il profumo potrebbe degradare o dare vita a risultati odorosi differenti in base al soggetto che lo indossa.

Considerando tutto, è comunque importante ricordare che la scelta del profumo è una decisione molto intima, ragione per cui, se si vuole fare un regalo, occorre sempre avere la certezza di conoscere la persona a cui sarà destinato.