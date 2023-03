Come preparare la pelle per la primavera: consigli e prodotti

In primavera si assiste a un cambiamento, non solo stagionale, ma anche la pelle va incontro a una serie di modifiche e cambiamenti. Per preparare la pelle ai mesi primaverili e alle temperature, bisogna seguire e usare prodotti che siano maggiormente indicati. Scopriamo insieme quali sono e come applicarli.

Come preparare la pelle

Con la primavera appena arrivata, è bene preparare la pelle in vista della remise en forme e della tanto temuta prova costume. In questa stagione si va incontro a un rinnovamento fisiologico del corpo e prendersi cura di sé stessi è il primo passo per apparire al meglio. Non solo tramite la dieta, ma anche grazie a una serie di passaggi e prodotti utili.

In questo modo, con la giusta cura e attenzione, la pelle torna a splendere e rigenerarsi pronta per una stagione sotto il sole. Non cambia soltanto il modo di alimentarsi con cibi leggeri e freschi, ma il corpo necessita di alcune trasformazioni e modifiche per ritornare in forma. Per questa ragione, è bene anche evitare le prime scottature preparando così la pelle al sole.

Bisogna preparare la pelle ad accogliere il cambio di stagione con una skincare e beauty care che sia adatta alle belle giornate di sole che possono seccare e disidratare la cute. Molto importante anche proteggerla in vista dei mesi caldi in modo che sia pronta poi a ricevere tutti gli effetti del sole per ottenere così anche una buona abbronzatura.

Durante l’inverno, la pelle è stata sottoposta a rossori e screpolature, per cui è bene risvegliarla dal torpore dandole maggiore luminosità, protezione, ecc.

Come preparare la pelle: consigli

sono diversi i consigli e suggerimenti utili che permettono di preparare la pelle per la bella stagione in modo da averla maggiormente liscia e tonica. Prima di tutto, si parte con l’esfoliazione con scrub e gommage che permettano di eliminare e liberare le tossine accumulate durante i mesi precedenti. Molto importante anche una pulizia profonda dal momento che lo smog e l’inquinamento hanno portato a una pelle spenta.

Le creme idratanti a base di ingredienti naturali sono essenziali perché permettono di pulire la pelle in profondità e idratarla. I peeling e le maschere purificanti sono parte della routine che non devono mancare dal momento che puliscono la pelle aiutando anche a rigenerarla. Si consiglia di optare per prodotti che siano adatti alla propria pelle e che abbiano una azione purificante.

In questo periodo, per preparare la pelle alla primavera è bene affidarsi a una crema che sia molto più leggera e che si basi su alcuni aspetti e benefici. Deve essere idratante dal momento che la pelle necessita di più acqua. Il fattore di protezione deve essere particolarmente alto e in base al proprio fototipo di pelle e deve anche fornire una epidermide sana e luminosa.

Insieme ai giusti prodotti che devono essere specifici per la propria pelle, è molto importante anche adottare una alimentazione che sia ipocalorica e leggera. Quindi, una buona idratazione assumendo almeno due litri di acqua al giorno insieme a piatti freschi e a tanta frutta contribuisce a una pelle pronta per la primavera e i mesi estivi.

Come preparare la pelle: prodotti Amazon

Sono diversi i prodotti disponibili su Amazon con offerte e sconti da non perdere dedicate alla bellezza del viso. Cliccando la foto è possibile visualizzare i dettagli del prodotto. La classifica mostra i tre migliori prodotti che aiutano a preparare la pelle viso in primavera che sono tra i più voluti e amati con la descrizione di ogni articolo.

1)Scrub esfoliante viso SlevenLine

Un prodotto made in Italy che esfolia la pelle combattendo brufoli, acne e punti neri. Adatto sia pelle grassa che mista e fornisce un aspetto luminoso e sano. Un esfoliante viso a base di ingredienti naturali. Bisogna applicarlo su viso e collo con un dischetto con risultati e benefici dopo 14 giorni dall’utilizzo.

2)Cetaphil crema idratante viso e corpo

Unaa crema idratante per il viso e il corpo che ripara la barriera cutanea donando benessere e sollievo dopo poco tempo. Adatto per pelle secca e sensibile ripristinando il corretto film idrolipidico cutaneo e combatte disturbi come la psoriasi e i rossori. Basta applicarla sul viso e massaggiare dolcemente.

3)L’Oréal Beauty box

Una confezione del prestigioso marchio che comprende ben 7 prodotti tra cui mascara che permette di ottenere ciglia lunghe e ben definite. il balsamo per capelli lisci, il siero antirughe che idrata e rimpolpa, il siero antimacchia per un viso uniforme, il primer che aumenta la durata del trucco, il gloss dalla tintura leggera e la maschera nutriente per capelli secchi.

