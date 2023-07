Come funziona un frigorifero da incasso

Tra gli elettrodomestici più utilizzati c’è senza ombra di dubbio il frigorifero che, come è possibile immaginare, per ognuno di noi ricopre una grande importanza. Sul mercato i frigoriferi sono disponibili in tante varianti come, per esempio, i monoporta, combinato e doppia porta, ma la prima cosa da valutare assolutamente è il tipo di installazione, quindi libera o da incasso. Oggi vogliamo concentrarci su questa seconda versione.

I vantaggi del frigorifero da incasso

Per frigorifero da incasso si intende un elettrodomestico che è stato pensato per essere inserito in un mobile della cucina: una macchina che possiamo definire “a scomparsa” e che fa risultare la cucina più elegante e lineare.

Parliamo perciò di un prodotto che risulta ideale per coloro che desiderano una soluzione stilistica di continuità con il mobilio. Al contempo, attualmente esistono frigoriferi da incasso con un’ampia capienza in quanto, rispetto ai modelli precedenti, sono state aumentate le dimensioni in altezza.

Inoltre, è assolutamente necessario sfatare un mito, ovvero quello secondo cui i frigoriferi incassati si rompono prima di quelli a libera installazione. Non è assolutamente così perché la durata è praticamente la stessa.

Eventuali disagi potrebbero sorgere solo in quei casi in cui il frigo viene installato in maniera scorretta all’interno della colonna in cui è contenuto.

Per un perfetto lavoro, infatti, è importante che la colonna in cui è inserito preveda dei punti in cui l’aria riesca a passare per una corretta ventilazione. Non bisogna nemmeno mai chiudere il vuoto sanitario presente sul retro della colonna.

Quanto costa un frigo ad incasso

Per quanto riguarda i prezzi, i frigoriferi da incasso e a libera installazione hanno costi più o meno simili. A fare la vera differenza sono più che altro la marca, la classe di efficienza energetica e le varie funzionalità che possiede l’elettrodomestico. Nei modelli a libera installazione può influire sul costo anche la rifinitura.

Sul mercato ci sono diverse marche e sul sito di MediaWorld è possibile trovare anche tantissime offerte. Il nostro consiglio, in ogni caso, è prendere prodotti di buona qualità in modo da essere sicuri di avere elettrodomestici performanti e magari non rimetterci mano più volte per eventuali problemi che possono presentarsi.

Vi ricordiamo infatti che il frigorifero è in funzione per 24 ore al giorno e che viene aperto e chiuso tantissime volte: per questo è più che necessario che sia un ottimo prodotto.

Qualsiasi tipologia di frigorifere deciderete acquistare, necessita comunque di una manutenzione costante se l’obiettivo è farlo durare a lungo nel tempo. Come altrettanto necessari sono la pulizia e lo sbrinamento in modo da garantire un corretto ciclo di vita del frigorifero.

Infine, assicuratevi sempre che il frigorifero da incasso venga installato in maniera corretta e per far sì che accada è opportuno rivolgersi a rivenditori competenti.

Per il resto vi basta solo capire quanto potete e/o volete spendere e scegliere il modello che più si adatta e soddisfa le vostre esigenze.