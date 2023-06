Addominali scolpiti con l'autoabbronzante? Da oggi è possibile: ecco il nuovo trend per un ottenere in poco tempo un fisico statuario.

La prova costume è arrivata e non siete ancora pronti? Non temete! Su tutti i social è diventato virale il nuovo trend per avere addominali scolpiti con l’aiuto dell’autoabbronzante.

Come avere gli addominali scolpiti con l’autoabbronzante

Conosciamo ormai tutti il contouring, la tecnica make-up per definire, migliorare e scolpire la struttura del viso. Negli ultimi tempi, però, sta spopolando anche il body contouring. Ma di cosa si tratta? E’ un metodo semplice, veloce ed efficace per avere degli addominali scolpiti in pochissimo tempo. Tra le prime ad aver rivelato questo trucchetto è stata la giovane influencer americana Lizzie Default, che sul suo profilo Tik Tok ha pubblicato un video tutorial su come realizzare degli addominali scolpiti con l’aiuto dell’autobbronzante. Vediamo passo passo come fare. Prima di tutto occorre tracciare una linea sull’asse verticale dell’ombelico creando il contorno con dei movimenti a forma di U orizzontali. Per concludere disegnare una V sul basso ventre. Il tutto con movimenti precisi e leggeri. Basterà poi lasciare agire il prodotto per circa 7 ore, dopodiché sciacquare il ed il gioco è fatto! Per un risultato naturale è molto importante fare attenzione a non esagerare con il prodotto. Ricordate, prima di applicare l’autoabbronzante è fondamentale esfoliare e rendere liscia ed idratata la nostra pelle. Inoltre, distribuite il prodotto in maniera omogenea per evitare la comparsa di macchie di diverso colore.

Addominali scolpiti con l’autoabbronzante: quali comprare

L’autoabbronzante è un prodotto che non può assolutamente mancare nel tuo beauty case estivo. E’ in grado di donare alla tua pelle un aspetto abbronzato senza esporla eccessivamente ai raggi UV. Sono poi facilmente reperibili sotto forma di lozioni, creme, spray, sieri e gocce. Per ottenere un risultato ottimale, inoltre, è consigliabile utilizzare un’autoabbronzante più simile possibile al colore della tua pelle. Qui di seguito vi riportiamo una selezione dei migliori autoabbronzanti da poter acquistare:

Collistar Gocce Magiche

Bastano poche gocce e la tua pelle acquisirà subito uno splendido colorito.

La composizione arricchita con vitamina E non secca la pelle prevenendone l’invecchiamento precoce. Fornisce un’abbronzatura naturale, uniforme e luminosa. La sua texture è leggera, setosa, si assorbe rapidamente ed ha una profumazione molto delicata.

St.Tropez Self Tan Classic

Una mousse confortevole e facile da applicare. Non lascia residui e si assorbe rapidamente. Grazie alla formula vegana con olio di jojoba dona una pelle morbida, idratata, profumata e luminosa.

Sephora Collection Gocce AutoabbronzantiLe gocce di Sephora, invece, sono formulate con il 99% di ingredienti naturali e contengono zucchero DHA e acido ialuronico per coniugare tonalizzazione e idratazione della pelle. Ti basterà applicare da 2 a 8 gocce per un colorito luminoso ed abbronzato.

Clarins Lait fondante Auto-BronzantAnche il prodotto del marchio Clarins è realizzato con una formula a base di eritrulosio e zucchero DHA, per stimolare la produzione di melanina. E’ poi arricchito da estratti di aloe e fico per una pelle super idratata.

Nature’s Argà

Per chi ha la pelle secca invece consigliamo Nature’s Argà, a base di olio di argan biologico e acido ialuronico. Si assorbe rapidamente e regala un colorito sano e uniforme.