Come abbinare le scarpe marroni? Idee e consigli fashion

Ci sono colori che sembrano proprio difficili da abbinare: avete mai pensato a come abbinare le scarpe marroni? Abituate a scegliere soprattutto calzature tendenti al nero, il marrone diventa un dilemma a tutti gli effetti.

Come risolvere la questione, quindi? Niente panico, scopriamo meglio come riuscire ad abbinare alla perfezione le scarpe marroni per essere al top.

Come abbinare le scarpe marroni: consigli di stile

Partendo dal presupposto che il marrone è un colore naturale, a quanto pare la difficoltà nell’abbinarlo è ancora tangibile. Per riuscire a ottenere look abbinati al marrone delle scarpe, dunque, è bene considerare anche per il resto dell’outfit colorazioni neutre e naturali.

Se avete scelto un paio di décolleté marroni, ad esempio, potreste pensare di abbinarvi una bella gonna lunga in satin magari verde bosco, sopra la quale indossare un maglioncino colore panna e come soprabito un cappotto lungo oversize beige o panna.

Puntate anche agli accessori: in un outfit del genere, ad esempio, potrebbe essere interessante scegliere una borsa della stessa tonalità delle scarpe o, perché no, di una sfumatura marrone leggermente più scura o più chiara.

Se avete scelto delle calzature di un marrone scuro intenso, puntate a creare contrasti cromatici in tutto il resto dell’outfit: in questo modo la profondità del look sarà totale e non otterrete un’immagine piatta e scontata.

Marrone e nero: l’abbinamento che fa sempre discutere

Quando si parla di marrone spesso si parla anche di nero: l’abbinamento dei due colori è sempre stato oggetto di discussioni e di pareri discordanti. Per quanto se ne dica e per quanto a molte persone possa sembrare “sbagliato” abbinare le due tonalità, in realtà il marrone e il nero si sposano alla perfezione e il risultato è anche molto chic.

Se avete scelto un paio di calzature marroni (ancora più chic se nere con dettagli marroni), il gioco di abbinamenti col nero si fa interessante. Pensate ad abbinare un lungo abito nero con spacco a un bel paio di décolleté marroni, giusti accessori eleganti e soprabito ad hoc: la perfezione dell’eleganza si farà sentire immediatamente.

Anche gli stivaletti a punta con tacco a spillo marroni riescono ad abbinarsi bene con il nero. Se siete amanti delle gonne e della pelle, ad esempio, potreste pensare di abbinare gli stivaletti marroni a una gonna in pelle marrone sotto il ginocchio. Sopra un maglioncino color cammello e sopra un bel cappotto lungo total black lasciato aperto o, perché no, un cappotto bicolor nero e marrone: touché.

Le scarpe marroni si abbinano a tutti i colori

Non si tratta solo di abbinamenti naturali e in un certo senso “basici”: le scarpe marroni in realtà riescono ad abbinarsi molto bene a numerose tonalità di colore. Si pensi al giallo, al rosa, all’arancione, al verde e anche al bianco: tutti questi colori riescono a sposarsi molto bene con il marrone e riescono a conferire a ogni look un pizzico di originalità in più.

Se scegliete di indossare un outfit molto chiaro, ad esempio bianco, puntate su scarpe di un marrone più chiaro ed evitate invece colorazioni troppo scure. Scegliete le sfumature più adatte al tipo di abbigliamento che volete sfoggiare e in questo modo non sbaglierete. Tra le combinazioni più originali c’è sicuramente il marrone con il rosa o con l’arancione e altri colori più accesi: puntate a creare qualcosa di unico, al resto ci penseranno i colori.

Ora non ci sono più scuse: stop ai pregiudizi sul marrone e via al divertimento. Le scarpe marroni hanno voglia di essere sfoggiate.