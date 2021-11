Tutte pazze per il marrone! È proprio questo infatti, insieme alle sue innumerevoli sfumature, uno dei colori che fanno tendenza per l’autunno 2021 insieme al verdone, al bordeaux, al fucsia e tanti altri. Ma quali sono i capi “must have” da avere assolutamente di questo colore? Eccone alcuni esempi suggeriti dalle influencer nostrane più famose del web.

Il marrone è il colore di tendenza per l’autunno 2021

Dalle sfumature fredde a quelle più calde, il marrone la fa sicuramente da padrone tra le tendenze per l’autunno 2021. Tutte, prima o poi, cedono al suo fascino grazie anche all’incredibile effetto che l’accostamento giusto, produce sul nostro incarnato, illuminandolo.

Le influencer su Instagram hanno già iniziato a sfoggiarlo per arricchire il loro feed autunnale, ne è un esempio Paola Turani, da poco diventata mamma del piccolo Enea Francesco, che si è mostrata in splendida forma tra montagne e foliage, che fa pendant con l’outfit scelto dalla modella, sulle tonalità prevalenti del marrone ruggine.

La Teddy Jacket

Ideale soprattutto per i primi freddi tipici dell’autunno inoltrato, la Teddy Jacket è un capospalla irrinunciabile. Le più classiche sono in bianco, in nero e ovviamente in marrone, ed è proprio quest’ultimo il colore scelto dall’influencer Giulia De Lellis, che si è fatta immortalare più volte mentre indossava questo capo super caldo.

La giacca in pelle

Così come la Teddy Jacket, anche la giacca in pelle è un capo spalla da avere sempre nel nostro guardaroba autunnale. Sono in molti a preferire la versione più rock di colore nero, ma con la versione marrone si possono creare abbinamenti davvero interessanti. Lo dimostra per esempio Giulia Valentina, che ha indossato un completo composto da una giacca in pelle marrone, che come taglio ricorda molto quello del bomber, e una gonna dello stesso materiale e colore sopra al ginocchio.

Il marrone è il colore dell’autunno 2021: sulla borsa

Per un outfit davvero completo, gli accessori non possono essere trascurati. Anche una borsa marrone infatti, può aggiungere quel qualcosa in più anche al look più casual. Lo pensa probabilmente anche Chiara Ferragni, che oltre ad essere una grande amante delle borse, è anche una fan degli outfit più confortevoli. L’imprenditrice digitale ha ha sfoggiato più volte le sue birkin bag, come quella iconica di Hermès, tanto bella quanto comoda.

Le scarpe

Stringate, combat boots con suola a carrarmato, stivaletti, tronchetti, texani, stivali al ginocchio o con gambale che arriva fino alla coscia, con tacco oppure senza. Il marrone per l’autunno 2021 si indossa anche sulle scarpe! Anche l’esperta di tendenze Eleonora Petrella ha già iniziato a sfoggiarli.

Come abbinare il marrone, colore dell’autunno 2021

Ma come si abbina il marrone? Questo colore sta molto bene in un total look oppure accostato ad altri colori, ma ovviamente molto dipende dalle tonalità che scegliamo di indossare.

Per esempio, le tinte più calde sono perfette insieme a colori come il viola oppure il rosso, ma da non sottovalutare sono anche gli abbinamenti più semplici come quelli con il bianco, il nero, il blu oppure il grigio, un altro dei colori estremamente di tendenza.