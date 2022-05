Le mani sono spesso il nostro biglietto da visita: le stringiamo a persone appena conosciute, accarezziamo i nostri cari, salutiamo gli amici… Ma con esse svolgiamo anche il nostro lavoro, scriviamo e portiamo a termine le più comuni faccende domestiche, come cucinare.

Per questo non andrebbero mai trascurate!

Tantissimi letterati e poeti hanno dedicato versi bellissimi a mani curate. Basti considerare questo passaggio di una poesia di Neruda:

“Sono affamato del tuo riso scivoloso, / delle tue mani color di furioso granaio, / ho fame della pallida pietra delle tue unghie, / voglio mangiare la tua pelle come mandorla intatta.”

Color block, la tendenza nail art di quest’anno

Ma veniamo a noi e alla moda di quest’anno.

Se parliamo di nail art, il trend manicure del momento sono sicuramente le unghie color block, che rappresentano altresì un ottimo compromesso tra facilità di esecuzione e design originale. L’estrema semplicità con cui chiunque può replicare questo stile costituisce buona parte del suo incredibile successo, se consideriamo che le unghie color block stanno letteralmente spopolando di questi tempi.

Il concetto di base è quello di creare disegni geometrici attraverso due o più smalti di colore diverso e del nastro adesivo.

Si applica il primo smalto, lasciandolo asciugare, dopodiché si mette lo scotch sull’unghia creando i disegni che si desiderano e si colora la parte che non è stata coperta. Lo stacco sarà deciso e le linee molto nitide, con blocchi di colore che possono essere unici nel loro genere. Si possono poi eventualmente addizionare particolari dettagli come degli adesivi, oppure lasciare il risultato qual è. Questi dipende, come è logico che sia, anche dalla scelta delle nuance. Abbinare due sfumature dello stesso colore regala un risultato molto delicato, mentre è sufficiente utilizzare un po’ di nero per aumentare il contrasto. Il segreto per la perfetta riuscita di questa nail art sono, però, i contrasti multicolor, mixando tinte opposte per creare una contrapposizione netta.

Inoltre, il color blocking è un perfetto alleato per far apparire le mani più affusolate, ecco perché l’ideale è scegliere una forma allungata e a mandorla o leggermente più appuntita.

Ispirazioni color block

Con il color block le possibilità di realizzare design unici e originali sono praticamente infinite: ecco alcune ispirazioni particolarmente in voga per la primavera e l’estate di quest’anno. In primis, niente di più semplice di utilizzare lo smalto trasparente o nude come punto di partenza e abbinarlo a uno colorato: puntando sul rosso, per esempio, si avrà un effetto discreto ed elegante. Un’altra ispirazione allettante sono le unghie a scacchi, per cui è possibile anche osare prediligendo tinte fluo. Si può altresì adottare l’effetto french, per cui il blocco di colore interesserà solo la parte finale dell’unghia. Uno stile decisamente concettuale prevede disegni geometrici diversi per ciascuna unghia, legati magari da un elemento particolare, un trait d’union come il colore o un dettaglio più impattante, che renderà le vostre unghie decisamente artistiche. Per una manicure romantica, consigliamo le tinte pastello con sfumature chiarissime, altrettanto di tendenza per il 2022.