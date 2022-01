Le unghie che si sfaldano sono una conseguenza di tantissimi altri fattori che vanno ad indebolirle: dai prodotti troppo aggressivi a qualche carenza alimentare, fino anche al freddo.

A seconda della causa però, per fortuna esistono anche tanti altri rimedi, che se inseriti nella propria routine, non solo aiuteranno a riparare il problema ma anche a prevenirlo.

Ecco quali.

Come evitare che le unghie che si sfaldano

Come abbiamo detto, tra le cause principali dell’indebolimento delle unghie, ci sono sicuramente le basse temperature tipiche della stagione invernale. Il freddo infatti agisce disidratando la pelle del viso e delle mani che sono le zone maggiormente esposte e di conseguenza anche le unghie.

Dedicate alle vostre unghie piccoli momenti di benessere quotidiano e concedetegli di tanto in tanto qualche impacco idratante, proprio come al vostro viso di tanto in tanto concedete una maschera.

Non separatevi mai dai una buona crema mani-unghie dall’azione altamente idratante, da tenere sempre in borsa.

Piccoli trucchetti e cosa non fare

Per evitare che le unghie si sfaldino è importante sottoporle ad una buona “manutenzione”.

Limare le unghie, per esempio, è sempre meglio di tagliarle, purché lo si faccia delicatamente. Se poi siete solite sfoggiare ricostruzioni da urlo, rinunciatevi per un po’ di tempo e dedicatevi al rinvigorimento delle vostre unghie. Dite addio anche a tutte quelle bevande e alimenti che contengono caffeina come caffé, té e bibite gassate che contrastano l’assorbimento del calcio nel nostro organismo.

Se a casa o al lavoro vi dedicate alle pulizie, non scordatevi di indossare sempre i guanti! I prodotti usati per eliminare lo sporco nella stra grande maggioranza dei casi sono troppo aggressivi e, a contatto con la nostra pelle rischiano di rovinarla. Ovviamente le unghie non sono da meno e a lungo andare possono sfaldarsi.

Alimentazione sana e benessere delle unghie

Anche in presenza di carenze alimentari si potranno notare le unghie sfaldarsi, cosa che si verifica soprattutto quando si tratta di carenza di vitamine e calcio. Vitamine e minerali infatti, sono tra le componenti principali delle unghie e vien da sé che prestare particolare attenzione all’alimentazione è importantissimo, se si vuole tornare ad avere unghie forti.

Consultatevi con il vostro medico di fiducia che saprà come indirizzarvi al meglio e (se non siete intolleranti ai latticini), aggiungete alla vostra alimentazione yogurt e derivati e dedicatevi alla preparazione di piatti sani e nutrienti a base di verdure come quelle a foglia verde ovvero spinaci e bietole.

I metodi casalinghi più comuni per curare le unghie

Non serve spendere soldi in prodotti che promettono miracoli, nelle vostre credenze potete trovare tutti gli ingredienti per trattamenti e maschere fai da te per le vostre mani. Tra queste anche la maschera a base di olio extravergine d’oliva, uova e miele. Per realizzarla, oltre agli ingredienti già citati, vi servirà anche un pizzico di sale. Mescolate il tutto e lasciate agire su unghie e cuticole.

L’olio extravergine d’oliva è l’alleato perfetto delle nostre unghie. Un impacco con solo questo ingrediente vi aiuterà a mantenere le unghie più resistenti.