Le gonne in jeans sono uno di quei capi che, a prescindere dalla stagione, devono sempre avere un posto nel nostro guardaroba: più leggere per i mesi caldi, più pesanti se non addirittura imbottite per i mesi più freddi, si possono considerare veri e propri passe partout per quelle volte in cui rischiamo di passare ore e ore davanti all’armadio, indecise su cosa indossare.

Ma quali sono le tendenze per l’autunno 2021? Vediamole insieme e scopriamo anche quali sono le scarpe più giuste da abbinarci.

Gonne in jeans per l’autunno 2021

Minigonne, a vita alta, longuette, a tubino, a trapezio oppure ampie con spacco. I modelli di gonne in jeans sono davvero tantissimi e accontentano i gusti di tutte. Averne diversi nell’armadio può tornare davvero utile quando non abbiamo idea di come vestirci ed essendo comunque molto versatili, si possono prestare alla realizzazione degli outfit più disparati.

Scopriamo quindi quali sono quei brand che, nella loro vastissima collezione per la nuova stagione, hanno già inserito anche le gonne in jeans.

Gonne in jeans per l’autunno 2021: Uterqüe

La gonna in jeans a lavaggio chiaro di Uterqüe ha un taglio a tubino e un bordo con effetto leggermente scucito. Ma il dettaglio che fa la differenza lo danno le linee di strass luccicanti che vanno a disegnare dei rombi.

Quale scarpa abbinarci? Ballerine, kitten heels, sling back, anfibi molto rock, stivali, tronchetti, semplici décolleté o addirittura sneakers: sotto questa gonna si può indossare davvero qualsiasi tipo di calzatura, a seconda del nostro stile preferito.

Gonne in jeans per l’autunno 2021: Diesel

Uno dei brand che del denim ne ha fatto una firma è senza dubbio Diesel. Tra le sue gonne in jeans, questo modello di minigonna molto semplice e a vita bassa è davvero intramontabile. Perfetta abbinata ad un paio di stivali, sneakers oppure eleganti kitten heels. Sconsigliate invece le décolleté, perché ricordiamolo: esagerato non è sexy. Da provare invece con i texani, tornati ancora una volta tra le tendenze.

Gonne in jeans per l’autunno 2021: Alexander McQueen

Alexander McQueen propone invece una gonna in jeans a trapezio, lunga fino a poco più di metà polpaccio. Si tratta di un modello perfetto da indossare nei mesi più freddi, da portare con gli stivali più di tendenza per l’autunno 2021, con tacco oppure senza.

Gonne in jeans per l’autunno 2021: il trucchetto salva look

Se tra le gonne in jeans proposte, proprio non riuscite a trovarne una che si avvicini al vostro gusto o se semplicemente avete voglia di uscire dalla comfort zone sperimentando look diversi da quelli che indossereste di solito, un trucchetto può essere quello di usare i vestiti in jeans sotto maxi maglioni di lana o a crop top con maniche a sbuffo. Ideali soprattutto per i mesi più freddi.

Il bellissimo vestito in denim a lavaggio scuro di L’Autre Chose, con i bottoni per tutta la lunghezza del capo da slacciare a piacimento per creare uno spacco frontale, potrebbe prestarsi molto bene a questo esperimento. Provare per credere!