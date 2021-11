Il coat dress è un cappottino stretto e chic perfetto per tutte le occasioni. Se per Kate Middleton questa soluzione è legata ad una questione di etichetta, per noi può essere la giusta risposta al cosa indossare per una cerimonia in pieno inverno.

Kate Middleton e i coat dress

Il protocollo della casa reale britannica impone limitazioni e rigore anche in fatto di vestiario, tra le regole che tutti i membri devono rispettare ve ne è una che proibisce di sfilarsi il cappotto, la giacca o qualsiasi altro indumento in pubblico. Questo perché tale gesto è simile a quello di spogliarsi, considerato sconveniente per una lady. Arricchito con accessori diversi a seconda del tipo di occasione alla quale deve prendere parte, l’escamotage che Kate Middleton ha trovato per restare conforme alle regole reali e allo stesso tempo essere perfetta in ogni situazione è quello di indossare dei cappotti raffinati e chic creati spesso su misura per lei, i coat dress.

Cosa sono i coat dress

Il coat dress è un capo abbottonato leggero che può essere indossato sia come vestito che come cappotto. Il coat dress è un ottimo compromesso di stile; si tratta di cappotti sagomati e ultra femminili da indossare anche di sera o nelle occasioni formali. Non sono pesanti e ingombranti come i normali cappotti e permettono di giocare con i colori e lo stile grazie a piccole decorazioni e dettagli.

Si caratterizza per la linea aderente che esalta il punto vita.

Le case di moda di fiducia di Kate

Questi capi sono quasi sempre creati o adattati alla fisicità di Kate Middleton, le due case di moda di fiducia della principessa sono Catherine Walker & Co. e Alexander McQueen. Catherine Walker, come si legge dalle descrizione di alcuni capi sul sito della casa di moda, prende ispirazione per questi dall’ambiente militare, il che li rende perfetti per appuntamenti legati a ricorrenze alle quali la duchessa deve presenziare. Alexander McQueen con il team di Sara Burton la segue dai tempi in cui la principessa vestiva l’abito da sposa nel 2011 e che oggi crea per lei vestiti da sera e abiti per le grandi occasioni, permettendole di osare con impercettibili azzardi su misura.

Spesso la silhouette dei coat dress è affusolata in vita e allungata; e nonostante i modelli sembrino apparentemente semplici, è proprio nel mantenimento di quel rigore richiesto da Buckingham Palace che si può vedere l’eleganza sartoriale dei capi indossati da Kate.