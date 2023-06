Ormai è risaputo, per Chiara Ferragni l’orologio è un accessorio must have che non può assolutamente mancare. L’influencer e imprenditrice digitale, infatti, è una grande appassionata di orologi di lusso. Recentemente ne ha acquistato uno appartenente al marchio Hublot… la cifra è a dir poco stellare! Scopriamo insieme quanto costa.

Chiara Ferragni: quanto costa il nuovo orologio Hublot?

Si tratta del modello watch della collezione Spirit of Big Bang, in particolare il King Gold Diamonds. Un orologio a carica automatica che fornisce una riserva di ricarica fino a 50 euro. Il quadrante, interamente ricoperto di diamanti scintillanti, è caratterizzato dai contorni d’oro giallo, un’esclusiva tonalità intitolata King Gold realizzata con platino che permette di avere un colore leggermente più caldo. Il modello è impreziosito da maxi lancette centrali ed una serie di linee al posto dei numeri. Sofisticato ed elegante anche il cinturino, realizzato tramite la fusione di ceramica, gomma e carbonio. Ma quanto costa questo meraviglioso orologio? Sul sito online del marchio il modello base è disponibile per l’acquisto al prezzo di 32.900 euro. L’orologio poi può essere anche personalizzato su richiesta ad una cifra maggiore.

Chiara Ferragni e il legame con Hublot

Inoltre, a settembre 2021 Chiara Ferragni è stata scelta come volto della campagna pubblicitaria mondiale del brand. Non a caso, l’imprenditrice digitale è molto legata al marchio. Ed è proprio in quell’occasione che ha rivelato la sua ammirazione per Hublot.

“Perché Hublot? Perché non è come tutti gli altri marchi di orologi, segue con determinazione il proprio personale percorso: persegue obiettivi di innovazione pur rispettando le tradizioni; cerca la bellezza dentro e fuori, mettendo in risalto molto più della performance atletica o del successo di un membro della famiglia, esalta le ragioni di questa performance e di questo successo, in altre parole, la capacità di essere primi, diversi e unici” , ha dichiarato.

Ha poi concluso rivelando quanto lei ed il noto marchio di orologi condividano gli stessi valori e la stessa determinazione: “I messaggi e i valori di Hublot parlano a me, ecco perché oggi ho scelto di far parte di questa famiglia. Una fusione di passione e determinazione ha plasmato la donna che sono, in tutti i miei ruoli, e ha forgiato la businesswoman che sono diventata. La stessa fusione che ha fatto di Hublot l’azienda che è oggi”.

La passione di Chiara Ferragni per il lusso

Chiara Ferragni ha sempre condiviso con i suoi follower la sua grande passione per il lusso. Attraverso i suoi canali social pubblica numerosi scatti e video in cui mostra la sua infinita cabina armadio. Borse firmate, scarpe, abiti griffati dei brand più prestigiosi e gioielli preziosi. Una curiosità di cui non tutti sono a conoscenza è che insieme a suo marito Fedez condivide anche la passione per gli orologi costosi. La coppia predilige soprattutto i Rolex e i modelli Cartier. Ed ora alla loro lunghissima collezione di gioielli costosi si aggiunge anche il nuovo orologio Hublot.