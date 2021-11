Chiara Ferragni ha lanciato sul mercato la sua prima collezione di gioielli che, in pochissimo tempo, è già diventata un successo. Il costo dei preziosi monili firmati dalla famosa influencer oscilla tra i 50 e i 349 euro.

Chiara Ferragni: i gioielli

Da pochi giorni Chiara Ferragni ha lanciato sul mercato la sua attesa collezione di gioielli, composta da due linee principali: la Heart Collection e la Bossy Chain. Il costo dei preziosi monili, a quanto pare, non sarebbe neanche esagerato se si considerano altri prodotti dello stesso marchio (come ad esempio le tutine per neonato che avevano scatenato polemiche nei mesi precedenti prorio per via del loro costo esagerato).

Chiara Ferragni: il prezzo dei gioielli

I costi dei gioielli appartenenti al brand della famosa influencer oscillano tra i 50 e i 350 euro: si parte dagli orecchini, il cui prezzo più basso è di 59 euro, per arrivare infine all’orologio tempestato di pietre preziose a 349 euro (il cui costo supera anche quello di collane e bracciare). Alcuni gioielli (e in particolare anelli) del famoso brand sono già sold out.

Per pubblicizzare la nuova linea di prodotti Chiara Ferragni ha scelto come testimonial Gaia Parma, giovane top model italiana classe 1999.

L’influencer, inoltre, ha atteso che la figlia Vittoria guarisse prima di lanciare sul mercato la sua nuova collezione.

Chiara Ferragni: i prezzi

Stavolta il pubblico di Chiara Ferragni sembra aver apprezzato il costo applicato ai preziosi venduti sul suo famoso e-commerce, mentre in passato in tanti tra i suoi follower avevano avuto da ridire per il costo esagerato di abiti per neonato e lingerie firmati dal famoso brand. Chiara Ferragni ha lanciato sul mercato la sua prima collezione di gioielli solo alcuni giorni fa mentre sua sorella Valentina – anche lei un’affermata influencer – ha iniziato a vendere i suoi orecchini Uali già da diverso tempo (e non senza polemiche).