Giuseppe è uno dei protagonisti di questa nuova edizione di Temptation Island. Il ragazzo partecipa insieme alla fidanzata Gabriela, molto delusa dal suo comportamento e convinta di essere stata tradita. Scopriamo qualche informazione in più sul fidanzato.

Chi è Giuseppe: cognome, età e lavoro del fidanzato di Temptation Island 2023

Giuseppe è uno dei protagonisti di questa nuova edizione di Temptation Island. Lui e la fidanzata Gabriela sono stati i primi ad essere presentati da Filippo Bisciglia, durante la prima puntata del reality show estivo, andata in onda lunedì 26 luglio 2023. Sono fidanzati da ben 7 anni, da quando erano davvero molto giovani. Il nome completo del fidanzato è Giuseppe Ferrara e ha 24 anni. Sul suo conto sono emerse ancora poche informazioni, ma vogliamo svelarvi tutto ciò che sappiamo. Giuseppe ha occhi e capelli castani, 24 anni, e lavora nell’azienda della sua famiglia. Non ha tatuaggi visibili sul corpo ed è legato a Gabriela da ben sette anni. Per il momento non sono emerse ulteriori informazioni, ma ha un profilo Instagram che sicuramente aggiornerà molto più spesso dopo la partecipazione alla nuova edizione di Temptation Island. Il giovane non sembra essere partito con il piede giusto in questa esperienza e la sua fidanzata è già molto arrabbiata. Come andrà a finire?

Giuseppe a Temptation Island: il rapporto con Gabriela

Giuseppe sta partecipando a Temptation Island per volontà della sua fidanzata Gabriela. È stata lei a chiamare la trasmissione perché dopo 7 anni insieme non riesce a capire come lui possa essersi iscritto di nascosto ad una app di incontri ed è convinta di essere stata tradita. Lui nega ogni accusa e ha deciso di assecondare il volere della fidanzata per dimostrarle che di lui si può fidare e che non l’ha mai tradita. In realtà, le cose non sono iniziate nel migliore dei modi e già nella prima puntata Gabriela ha ipotizzato di finire lì la loro relazione. Giuseppe si era iscritto ad una app di incontri di nascosto, con il nome di American Boy, ma quando è stato il momento di contattare una ragazza ha sbagliato e ha dato il numero della sua fidanzata, che ha scoperto tutto. Per questo la fidanzata è convinta di essere stata tradita. Recentemente, però, è arrivata una voce dal paese in cui vivono i due, secondo la quale non ci sarebbe nessuna crisi e che sarebbero solo in cerca di visibilità. La voce arriva da una cliente di Gabriela, che lavora come estetista, ed è stata riportata da Deianira Marzano, ovviamente senza nessuna conferma e smentita. La partecipazione di questa coppia a Temptation Island sta facendo già discutere, ma gli spettatori sono molto curiosi di come potrebbe andare a finire tra i due.