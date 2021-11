È da sempre affezionata al ruolo di Suor Angela, che per anni ha incollato al piccolo schermo (e divertito) numerosissimi telespettatori. I fan più fedeli non vogliono crederci, eppure le indiscrezioni si infittiscono sempre più. Elena Sofia Ricci, che per anni ha vestito con orgoglio i panni della suora più intraprendente di Che Dio ci aiuti, potrebbe essere pronta a dire addio alla fiction, mettendo fine a un lungo capitolo della sua carriera.

Le voci degli ultimi giorni saranno confermate?

Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci vuole lasciare?

Elena Sofia Ricci non ama interpretare per troppo tempo lo stesso personaggio, vestendo sempre gli stessi panni.

Con Suor Angela, tuttavia, sembrava diverso. L’attrice non ha mai nascosto il suo legame a Che Dio ci aiuti e così i fan speravano che Elena Sofia Ricci non se ne andasse mai.

Eppure, a distanza di molti anni in Rai, l’ex protagonista dei Cesaroni sarebbe pronta a dire addio anche all’abito ecclesiastico.

Secondo alcuni telespettatori, infatti, la conferma della settima stagione di Che Dio ci aiuti è tardata ad arrivare anche per l’addio di Suor Angela. Le indiscrezioni, tuttavia, non sono ancora state confermate.

Sulle pagine di Di Più Tv si sono susseguite le prime indiscrezioni sul personaggio di Elena Sofia Ricci.

Infatti, si legge: “La Ricci ha chiesto espressamente alla produzione di prepararsi al suo addio“, che tuttavia potrebbe essere graduale. Secondo le prime ipotesi, Suor Angela comparirà in alcune puntate della nuova stagione, per poi abbandonare il convento (e dire addio ai fan della fiction).

Sembra che il suo personaggio non verrà sostituito da uno nuovo, come accaduto in Don Matteo con l’arrivo di Raoul Bova, ma da uno che il pubblico già conosce bene (e ama). Di chi si tratta? Potrebbe trattarsi di Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, la quale potrebbe prendere il posto di Suor Angela dopo aver preso i voti.

La svolta di Azzurra potrebbe rendere meno doloroso l’addio di Suor Angela? Il pubblico potrebbe essere addolcito e incuriosito dalle ultime novità? Riuscirà ad accantonare la nostalgia per la Ricci?

“Un addio che sarà graduale, anche perché Suor Angela non può sparire dall’oggi al domani, senza spiegazioni: nella prossima serie la vedremo. Ma la vedremo di meno. Gli sceneggiatori la stanno accontentando, concentrando la presenza di suor Angela in alcune puntate”, spiega la rivista Di Più Tv.

Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci vuole lasciare ma Valeria Fabrizi ci sarà

Sebbene non ci siano ancora notizie certe sul possibile addio di Suor Angela, i fan sono già in trepidante attesa di scoprire le nuove puntate della fiction, annunciate da Valeria Fabrizi.

L’attrice, infatti, ha comunicato ai fan il suo ritorno sul set nel 2022. I telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo: Suor Costanza ci sarà.