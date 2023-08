Le cavigliere con conchiglie sono in assoluto il gioiello più amato per questa estate 2023. Ma, quali sono i modelli da acquistare? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Le cavigliere con conchiglie sono il gioiello più amato dell’estate 2023

Durante la stagione estiva la maggior parte di noi donne ama arricchire le proprie caviglie con le cavigliere. Al giorno d’oggi ce ne sono davvero tantissime, colorate e non, in oro, in argento, insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta. La cavigliera più amata in questa estate 2023 è però la cavigliera con conchiglie, un vero e proprio must have. Già a vederla si pensa subito al mare, alle vacanze, alla voglia di svago e divertimento. Nulla vieta però di inossare questo accessorio anche in città. Questa cavigliera è tra l’altro unisex, spesso infatti viene indossata anche dagli uomini. Le conchiglie sono spesso associate al significato di protezione, indossarne una può infatti significare respingere simbolicamente le energie negative e accogliere quelle positive. Inoltre sono anche simbolo di fortuna, ricchezza e prosperità. Vediamo adesso insieme nel dettaglio su quali modelli puntare.

@giabiaccessorize Risposta a @ornellagentile5 scioccata da questa cosa 🤣🤣 #perte #neiperte #foryoupage #fypシ #viralvideo #napoli #tiktok ♬ Deep house – TOKYO Lonesome Blue

Le cavigliere con conchiglie sono il gioiello più amato dell’estate 2023: i modelli da acquistare

Come detto in precedenza, la cavigliera con conchiglia è il gioiello più amato di questo periodo. Vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono i modelli su cui puntare per questa estate 2023:

Cavigliera con conchiglie semplice : qui abbiamo una fila di conchiglie collegata da un filo, per un look semplice e spensierato. Si possono anche trovare con conchiglie vere , ovviamente a un prezzo più alto.

: qui abbiamo una fila di conchiglie collegata da un filo, per un look semplice e spensierato. Si possono anche trovare con , ovviamente a un prezzo più alto. Cavigliera con conchiglie e perle : si tratta di una cavigliera più elegante, che unisce le conchiglie con delle perle, adatta ad esempio per una serata romantica o per una festa in spiaggia in costume da bagno.

: si tratta di una cavigliera più elegante, che unisce le conchiglie con delle perle, adatta ad esempio per una serata romantica o per una festa in spiaggia in costume da bagno. Cavigliera con conchiglie a strati : per un look più voluminoso si può optare per una cavigliera a strati, dove le conchiglie sono sovrapposte.

: per un look più voluminoso si può optare per una cavigliera a strati, dove le conchiglie sono sovrapposte. Cavigliera con conchiglie colorate : perfette per le giornate in spiaggia, sono disponibili in tanti colori differenti, basta solo scegliere quello che ci piace di più o che si abbina bene al colore del nostro costume da bagno.

: perfette per le giornate in spiaggia, sono disponibili in tanti colori differenti, basta solo scegliere quello che ci piace di più o che si abbina bene al colore del nostro costume da bagno. Cavigliera con conchiglie e ciondoli a tema marino: si tratta di cavigliere con conchiglie arricchite con dei ciondoli a tema marino, come delfini, pesci, sirene, coralli.

si tratta di cavigliere con conchiglie arricchite con dei ciondoli a tema marino, come delfini, pesci, sirene, coralli. Cavigliera con conchiglie con elementi di legno: cavigliera questa molto originale, ideale per chi non vuole certo passare inosservato.

Ecco di seguito alcune tra le cavigliere con conchiglie più di tendenza per questa estate 2023 che potete trovare su Amazon: