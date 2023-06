Come riportare tutto il loro splendore ai tuoi gioielli in oro?

I gioielli in oro sono una vera e propria opera d'arte che aggiunge lusso ed eleganza a qualsiasi look. Tuttavia, con il tempo, possono perdere la loro lucentezza e diventare opachi.

I gioielli in oro sono una vera e propria opera d’arte che aggiunge lusso ed eleganza a qualsiasi look. Tuttavia, con il tempo, possono perdere la loro lucentezza e diventare opachi. Non preoccupatevi, con Hagerty è facile ridare vita ai vostri gioielli in oro giallo, bianco o rosa e farli brillare come nuovi.

Come pulire i gioielli in oro a casa?

Esistono diversi metodi di pulizia per prendersi cura dei propri gioielli a casa, secondo i blog disponibili online. Tuttavia, queste ricette della nonna sono a volte pericolose da usare perché non sono specificamente dedicate alla cura dei gioielli d’oro.

Per evitare di danneggiare i vostri gioielli più belli, vi consigliamo di utilizzare prodotti di pulizia appositamente sviluppati per la cura dell’oro.

Prodotti per la pulizia Hagerty Gold Clean e Gold Cloth

Scegliete un metodo di pulizia semplice ed efficace utilizzando il bagno Hagerty Gold Clean, il pulitore per gioielli in oro:

– Mettete i vostri gioielli d’oro nel cestello contenuto nel barattolo e lasciateli in immersione per 2-3 minuti.

– Risciacquate quindi accuratamente con acqua pulita e asciugate bene con un panno morbido.

Questo prodotto è stato appositamente formulato per rimuovere lo sporco e l’ossidazione, lasciando i gioielli d’oro brillanti come appena comprati.



Per pulire i gioielli d’oro con diamanti o altre pietre preziose

O semplicemente per ripristinare la loro lucentezza su base giornaliera, è possibile utilizzare un altro metodo di lucidatura. Hagerty ha sviluppato un panno impregnato con una speciale formula a secco per la cura dell’oro: Hagerty Gold Cloth. Questo panno rimuove delicatamente lo sporco e ridona lucentezza al vostro anello, collana o bracciale d’oro.

Sia che scegliate il metodo di pulizia a immersione o il panno impregnato, Hagerty vi permette di pulire delicatamente i vostri gioielli.