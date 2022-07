Catania in lutto, addio al cantante Brigantony 

Catania e mondo della musica popolare in lutto, addio al cantante Brigantony, una malattia si è portata via una autentica voce della Sicilia, Una voce ed un nome d’arte dietro cui c’era il 74enne Antonio Caponnetto, in arte Brigantony. La triste notizia è stata data dalla figlia dell’artista Alessia con un post sul profilo Facebook dell’artista.

Brigantony purtroppo era malato da tempo, ed era stato ricoverato già ormai da qualche giorno in gravi condizioni nel reparto di rianimazione.

Il lutto, addio al cantante Brigantony

Ecco le parole commosse sui social di Alessia, figlia del compianto artista: “Cari fan brigantoniani, volevamo darvi solo belle notizie e rivederlo insieme a voi su un palco a farci sorridere tutti, ma il buon Dio ha fatto la sua volontà portandolo con sé”.

Poi, con assoluto dolore e commozione: “Stasera mio padre ci ha lasciati, ma solo fisicamente lasciando a tutti noi un vasto repertorio musicale indelebile, irripetibile e inimitabile.”

L’addio straziante della figlia Alessia

E ancora: “Lui diceva in una scenetta o canzone, adesso non ricordo bene, sicuramente voi la conoscete : ‘Brigantony cìné 1, tutto il resto è una volgare imitazione’”. Poi la chiosa e l’addio: “Riposa in pace papà. Grazie a tutti per il vostro caloroso affetto da parte mia e tutta la mia famiglia”.