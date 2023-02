È la festa più creativa e colorata che ci sia: il carnevale 2023 sta per arrivare. Avete già scelto il costume dei vostri sogni, il make-up perfetto e vi rimane fuori la manicure? Niente panico, perché le idee per una nail art a tema carnevale sono numerose.

Scopriamo insieme qualche spunto colorato per decorare le vostre unghie: nail art, colori vivaci e tanta voglia di stupire.

Come fare le unghie a carnevale 2023: idee creative e ispirazioni colorate

State aspettando il carnevale per potere sfoggiare unghie da favola? Allora non vi resta che lasciarvi ispirare dalle tante sfumature che la festa propone.

Che ne dite di una manicure pazza di colori sgargianti e vivacità? Potreste pensare di puntare a unghie monocolore rosa shocking, verdi, gialle o arancioni: sbizzarritevi come se doveste tingere una tela bianca di felicità.

Diversamente – e qui il carnevale si sente parecchio – le unghie con nail art sono sempre una garanzia. French manicure colorate, disegni di coriandoli su tutta l’unghia, decorazioni di maschere, di stelle filanti e, perché no, vere e proprie applicazioni di brillantini ad hoc luminosissimi.

Il dettaglio della maschera ritorna ogni anno e la tendenza è sempre attuale. Anche Arlecchino è un must have per le unghie: lasciatevi ispirare dai suoi colori primari e dai rombi tipici del suo abito e sfruttateli su tutte le unghie. Se realizzati su una base bianco latte l’effetto sarà ancora più di impatto.

Sì a unghie ispirate a supereroi e personaggi famosi di film e fumetti, ma altrettanto sì a glitter, e a color block fantasiosi. Non abbiate paura di osare con le cromie, tantomeno con la stravaganza: a carnevale non esiste limite alla creatività e le unghie ne fanno totalmente parte.

A carnevale va molto anche il nero, altro must have sempre di tendenza. Su una base unghia total black, ad esempio, potreste pensare di fare cadere letteralmente una pioggia di brillantini o, ancora più in tema, disegnare piccoli coriandoli colorati di diverse misure. Potreste anche alternare le unghie e scegliere di realizzare questo tipo di nail art solo per alcune dita, lasciando le altre più “neutre” o, eventualmente, cambiare proprio stile.

Fiocchi, maschere, righe, intrecci, geometrie e schizzi di colore in stile Pollock: le unghie si tingono di colori extra e non hanno paura di farlo.

Unghie classiche a carnevale: sì o no?

Finora abbiamo sottolineato l’importanza di “esagerare” anche nelle unghie: carnevale è una volta all’anno, perciò il divertimento e la creatività dovrebbero essere all’ordine del giorno. Tuttavia, proprio perché non esistono regole e ognuno è libero di scegliere ciò che più fa al caso suo, sappiate che anche le unghie classiche possono essere una soluzione.

Si pensi a french manicure dai colori pastello, ormai diventate evergreen: provate a realizzarla solamente su alcune unghie della mano e, in quelle restanti (di solito anulare e medio) realizzate decorazioni floreali minimal dai colori tenui: l’effetto è eccezionale.

Valida sempre l’opzione unghie neutre (base naturale, si intende) o lucide, o opache, sulle quali “appoggiare” delicatamente un piccolo puntino colorato proprio sulla parte subito sopra la cuticola. Per un tocco ancora più cool, partite da una french manicure (ogni unghia di un colore diverso) e abbinate a ogni unghia un piccolo pallino del medesimo colore.

Carnevale 2023 non vede l’ora di divertirsi insieme alle vostre unghie, perciò via alla creatività.