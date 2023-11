Se siete alla ricerca di un capo di alta qualità ad un ottimo prezzo, siete nel posto giusto. In occasione del Black Friday, la maison d’alta moda italiana Max Mara offre uno sconto davvero imperdibile sull’iconico cappotto Teddy.

Cappotto Teddy Max Mara, in sconto con il Black Friday

Il primissimo cappotto Teddy Max Mara è stato disegnato nel 2013, un modello in morbida lana di alpaca su una base di seta. Fin da subito l’iconico cappotto ha raggiunto un successo clamoroso tanto che ad oggi, esattamente dieci anni dopo, rappresenta ancora un must have insuperabile della stagione invernale. Un evergreen che non può assolutamente mancare nel nostro guardaroba. Merito delle sue caratteristiche: elegante, sofisticato ma al tempo stesso caldo e confortevole. Un capo in grado di proteggerci dalle giornate più fredde ma senza rinunciare al glamour, combinando alla perfezione praticità e stile. Non solo. Estremamente versatile, si adatta ad ogni occasione, dallo streetwear al red carpet. Ideale per la sera con un look raffinato, ma anche di giorno con un look casual e sportivo. Si distingue per il suo design classico e la morbidezza del tessuto. L’iconico cappotto è il capo più richiesto e amato da tutte le celebs internazionali. E stagione dopo stagione continua a rinnovarsi in numerose versioni e colori. Dunque, quale momento migliore per acquistarlo se non in saldo?

Cappotto Teddy Max Mara: prezzo e dove comprarlo in sconto con il Black Friday

Sul sito online del brand e nei negozi selezionati l’iconico cappotto Teddy Max Mara è acquistabile al prezzo di ben 2500 euro. Ma grazie al Black Friday è possibile trovarlo in sconto in numerosi negozi online. Su Mytheresa il capo è disponibile a 1885 euro, mentre su Luisaviaroma a 1375 euro. Tuttavia, nonostante i saldi, dobbiamo ammettere che la cifra è a dir poco esorbitante. Ma non temete, il mercato offre una vasta gamma di modelli simili economici ed accessibili a tutti. Per la stagione invernale, Uniqlo ci propone un cappotto teddy scontato a soli 49,90 euro. Numerosi modelli sono disponibili anche da Zara o H&M, dove il prezzo si aggira intorno ai 70 euro. Anche su Zalando potete trovare l’amatissimo cappotto, anche qui i prezzi variano dai 70 ai 90 euro. Cosa aspettate? Non perdete tempo! Approfittate dei saldi del Black Friday per acquistare il vostro cappotto Teddy preferito da sfoggiare in queste fredde giornate invernali.

