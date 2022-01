Dal 31 gennaio fino al 15 febbraio 2022 avranno luogo i festeggiamenti per il Lunar New Year 2022, ovvero il Capodanno Cinese che entrerà ufficialmente nel così detto Anno della Tigre. Anche il mondo della moda si sta preparando a questo evento davvero speciale per la cultura cinese.

Molte Maison famosissime infatti hanno già annunciato le proprie capsule collection dedicate. Scopriamone insieme alcune tra le più belle.

Capodanno cinese 2022, tutte le tendenze

Come dicevamo, alcuni brand italiani ed internazionali hanno deciso di omaggiare la cultura cinese con collezioni speciali dedicate all’Anno della Tigre.

Colori sgargianti come il rosso, l’azzurro e il fucsia la fanno da padrone su capi davvero unici realizzati per l’occasione e non manca ovviamente la tigre come soggetto principale rappresentato nei modi più disparati, talvolta prendendo in prestito personaggi della finzione già noti, talvolta invece ridisegnandola con lo stile inconfondibile del brand di riferimento.

Le Maison italiane

Partiamo con Valentino, che presenta “Valentino Tiger 1967”, una capsule collection di cui, tra i tanti pezzi, fa parte anche la nuova borsa Valentino Gravani Locò, la it-bag di un meraviglioso color fucsia e con dettagli dorati che grazie al doppio manico si può indossare sia come una shoulder bag sia come una clutch.

C’è poi anche Gucci, che lancia la capsule collection Gucci Tiger con una reinterpretazione di un disegno realizzato alla fine degli anni ’60 da Vittorio Accornero, padre del celebre motivo Flora che caratterizza i capi targati Gucci. Lo stile quindi, non può che essere sempre quello esagerato ma irresistibile del noto brand.

Nella lista di brand italiani che hanno dedicato una capsule collection al Capodanno Cinese 2022 non può mancare Prada, che omaggia l’Anno della Tigre con non solo con una capsule, ma anche con una campagna dedicata, ovvero l’ “Action in the Year of the Tiger” un progetto per la salvaguardia del grande felino e di altre specie a rischio estinzione che coinvolge giovani talenti delle scuole d’arte cinesi a cui è stato chiesto di reinterpretare la tigre attraverso i molteplici linguaggi dell’arte.

Etro invece ha voluto festeggiare l’anno della tigre creando una capsule collection in collaborazione con Kung Fu Panda, celebre film d’animazione della DreamWorks Animation che tra i protagonisti ha proprio una tigre.

Sulla stessa linea di Etro anche Miu Miu il marchio “costola” di Prada fondato da Miuccia Prada, che lancia una collezione di t-shirt con le stampe delle tigri protagoniste dei cartoni animati, come l’Uomo Tigre o il dolce Tigro di Winnie the Pooh.

Le Maison straniere

Burberry lancia una serie di vestiti, cardigan, t-shirt modello polo e borse che con stampe che raffigurano una serie di piccole tigri o che si ispirano al manto di questo animale.

A festeggiare il Capodanno Cinese troviamo anche Pandora. L’azienda danese specializzata in gioielleria ha infatti dedicato una parte dei suoi preziosi charms a questo evento. Infine Kenzo, che lancia la propria capsule a tema che raffigura l’animale su t-shirt e maglioni morbidissimi dai colori accesi e dalle stampe che ricordano molto quelle della cultura cinese.