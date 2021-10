Novità in Campania con la proroga della misura per contenere il virus. Il presidente Vincenzo De Luca ha deciso di prolungare l’obbligo di mascherina all’aperto in tutto il territorio campano.

Mascherine all’aperto in Campania, la decisione di De Luca

De Luca ha scelto di prorogare l’iniziativa fino al 31 dicembre 2021. La decisione è stata ratificata con una ordinanza firmata sabato 30 ottobre. Il provvedimento è stato infatti prolungato di altri due mesi rispetto alla precedente data fornita dalla giunta regionale.

Vincenzo De Luca ha voluto prorogare l’obbligo, evitare l’aumento dei contagi e prevenire una maggiore diffusione del Covid-19.

In diverse zone d’Italia l’obbligo di mascherina all’aperto è stato abolito, in Campania è stato chiesto di tenere la guardia ancora alta.

Nel frattempo in Campania vige ancora la zona bianca, l’obiettivo è quello di evitare di retrocedere in fascia gialla e quindi di scongiurare le stringenti misure restrittive. De Luca chiede massima collaborazione tra la popolazione e invita i cittadini al rispetto delle regole, al distanziamento sociale e anche ad indossare correttamente la mascherina.