Calcio femminile: i nomi da seguire con maggiore interesse

Da sempre il calcio è uno degli sport più amati, per lo meno nel Bel Paese, dove secondo i sondaggi di alcune società specializzate, circa 30 milioni di italiani si dichiarano interessati a questa disciplina sportiva. Quando si parla di calcio, però, si è subito portati a pensare al classico calcio maschile, con le squadre di serie A o B più amate, ma anche il calcio femminile detiene un ruolo piuttosto importante nel nostro Paese.

Sempre più persone, infatti, seguono le squadre di calcio in rosa e, soprattutto, sempre più appassionati di gioco scommettono proprio sui successi delle calciatrici italiane.

D’altra parte anche il calcio femminile segue le stesse identiche regole del calcio maschile e risulta un settore altrettanto vivace, con un calciomercato internazionale piuttosto movimentato, dove non mancano i classici colpi di scena dell’ultimo minuto.

Il movimento del calcio femminile, dunque, è in decisa crescita trainato dal successo della Nazionale ai Mondiali, dalla partecipazione di società professionistiche nonché dalla trasmissione di molte partite in tv. Durante l’Europeo 2022 svoltosi a Wembley, ad esempio, erano presenti ben 87.000 tifosi e l’enorme successo ottenuto dal calcio in rosa ha suscitato anche l’interesse dei brand che sono entrati nelle serie maggiori.

Calcio femminile: la top ten delle giocatrici da tenere d’occhio

Ovviamente, l’interesse ha iniziato a concentrarsi soprattutto su alcune calciatrici, quelle che hanno mostrato le performance migliori o hanno ottenuti i risultati di maggior successo: su https://www.topscommessevincenti.it hanno iniziato a circolare i nomi delle calciatrici più promettenti sulle quali puntare nel 2023 dal punto di vista dei pronostici sportivi.

Tra queste ci sono naturalmente giocatrici che coprono ruoli differenti e provengono da diversi Paesi, come la fuoriclasse brasiliana Marta Vieira da Silva, prima in classifica tra le top player grazie ad un gioco originale e ricco di spunti geniali. In classifica si trovano anche due calciatrici statunitensi: Megan Rapinoe, già vincitrice del Pallone d’Oro, del The Best FIFA Women’s Player, de la scarpa d’oro del mondiale e del premio di miglior calciatrice della coppa del mondo, e Mia Hamm inserita nella FIFA 100, la classifica delle 125 calciatrici migliori al mondo stilata dalla leggenda Pelè nel 2004.

Gli altri sette posti nella speciale top ten di calciatrici sulle quali scommettere sono occupati da altrettanti nomi di grande successo come Alex Morgan, Ada Hegerberg, Alexia Putella, Sam Kerr, Lucy Bronze, Hope Solo e Michelle Akers. Molte di queste giocatrici sono ancora attive, altre han-no lasciato, ma meritano di essere citate nella classifica delle più forti di sempre.

Calciatrici italiane di successo: le fantastiche 4 azzurre su cui puntare

Quando si parla di calciatrici di successo non bisogna dimenticare che anche le giocatrici nostrane hanno raggiunto traguardi eccellenti e meritano di essere citate tra i nomi sui quali puntare.

Tra le migliori giocatrici spiccano i nomi di 4 azzurre di grande talento: Manuela Giugliano, Elisa Polli, Manuela Sciabica e Veronica Battelani. Ciascuna di loro gioca in una squadra differente e si distingue per talento e strategia di gioco.

La più giovane, e dunque quella che si spera possa essere una stella nascente, è proprio Manuela Sciabica: siciliana di Favara, classe 2006, Manuela gioca nell’Unione Sportiva Sassuolo Calcio con il ruolo di centrocampista. Grazie al suo talento ha già collezionato alcune convocazioni in Nazionale U16, ma la vera arma in più è senza dubbio la grande passione per il calcio che la contraddistingue fin da piccola.

Degne di nota anche la centrocampista Manuela Giugliano che gioca nella Roma, classe 1997; l’attaccante classe 2000 Elisa polli che gioca nell’Inter, e che conta ben 8 reti segnate in stagione, e infine, la centrocampista offensiva Veronica Battelani, classe 2002, in forze nella squadra del Pomigliano.