Braccialetti estivi da donna: i trend del 2022

Gli accessori sono una parte fondamentale del look di ogni donna dal momento che lo completano e impreziosiscono. Durante la stagione calda, non possono mancare degli accessori e gioielli come i braccialetti estivi per abbellire l’outfit e splendere con le braccia scoperte.

Ecco quale scegliere e le tendenze proposte riguardo questo gioiello.

Braccialetti estivi da donna 2022

L’estate è la stagione in cui si ama sfoggiare i propri gioielli, considerando che si indossano abiti o capi che permettono di lasciare le braccia scoperte. Per questa ragione, i braccialetti estivi sono sicuramente un accessorio imprescindibile nel look della donna. Bisogna sceglierlo esaltando i propri punti di forza e caratteristiche adatte.

L’outfit estivo è molto diverso da quello invernale, per cui è bene indossare, in questa stagione, gioielli che solitamente non indosseremo perché non adatti o risulterebbero troppo scomodi.

Un gioiello anche semplice da abbinare e che risulta essere perfetto da associare a vari look, proprio adatti per la stagione estiva.

Inoltre, permettono di esprimere nel modo migliore la propria personalità e, per questa ragione, è importante scegliere i braccialetti estivi da donna più adatti per questo periodo. I bracciali rigidi sono maggiormente indicati per l’estate dal momento che sono molto più pratici da indossare quando si hanno le braccia scoperte.

Sono comodi e si accostano a qualsiasi look. Inoltre, si possono indossare sia per look casual per il giorno o la spiaggia, ma anche per momenti e occasioni eleganti. Un gioiello del genere si adatta a ogni momento e solitamente si punta a materiali come il cuoio e di vari colori anche per far risaltare l’abbronzatura.

Braccialetti estivi da donna 2022: modelli

Sono un accessorio molto trendy e alla moda che si trova in ogni modello e forma. In commercio è possibile trovare braccialetti estivi maxi oppure minimal da moltiplicare al polso o ancora catene con bracciali oppure con charms e pendenti. Insomma, tantissimi i modelli da donna, come propongono anche le ultime tendenze in merito.

Possono essere rigidi, a catena, dalla forma a cuore, intrecciati, sono i braccialetti estivi da indossare durante questo periodo. Sono di grande fascino e alla moda adatti a una donna che vuole illuminare e non passare inosservata con il look. I brand li presentano sia in forme eleganti, ma anche colorati o sbarazzini in linea con il periodo estivo.

Si trovano infatti braccialetti estivi da donna in acciaio con ciondoli oppure con conchiglie o stelle marine a indicare il periodo estivo oppure in smalto turchese e argento luminoso per brillare nelle serate. Per chi vuole optare per qualcosa di chic ed elegante, i bracciali tennis sono sicuramente il modello ideale, magari in oro rosa con pendenti.

I braccialetti estivi sono in acciaio, in stile etnico oppure con ciondoli e pendenti da abbinare a qualsiasi outfit. I gioielli visti alle sfilate rispecchiano molto lo stile sportivo, minimalista o punk, oltre a essere molto colorati e allegri da avere al polso. I maxi bracciali da abbinare a una camiciola bianca o a un vestitino sono perfetti da indossare nella stagione calda.

Braccialetti estivi da donna Amazon

Un accessorio che dà qualcosa in più al look che si ordinano e comprano approfittando di bassi sconti e promozioni su Amazon. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica qui sotto mostra i migliori braccialetti estivi da donna maggiormente desiderati dalle consumatrici con una descrizione di ogni articolo per scegliere quello più indicato.

1)Fishshop braccialetto delicato intrecciato

Sono braccialetti intrecciati dai colori brillanti che si caratterizzano per figure geometriche. Si possono indossare in varie occasioni, anche per un festival o un concerto. Sono in filo di cotone, molto morbidi e resistenti. Sono 4 bracciali in corda. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Yadoca 6 sets bracciali bohemien con perline

Sono braccialetti in stile bohemien tutti intrecciati con perline molto avvolgenti. Si possono indossare tutti e 6 oppure scegliere il modello più adatto. Sono in elastico con cristalli e perle artificiali. Hanno una lunghezza regolabile e molto colorati. Sono la scelta migliore e adatti per abbinarli a un look casual.

3)Jendear Shine bracciale corda intrecciata

Un bracciale fatto a mano con perline e nodi. Un modello intrecciato realizzato da artigiani ed esperti del settore. Ha tre perline e dona un tocco in più al proprio look. Molto comodo da indossare. Disponibile nei colori rosso, nero, grigio, verde scuro e blu.

