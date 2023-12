Quali borse shopper firmate acquistare in saldo? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Le borse shopper firmate da non perdere

Le borse shopper sono tra le borse più amate dalle donne. Capienti, ampie e spaziose, sono le borse perfette per portarsi sempre dietro tutto quello che occorre. Le borse mini, infatti, sono sicuramente eleganti e alla moda ma, durante il giorno, non sono le più adatte, proprio perché consentono di metterci dentro davvero pochissime cose. Le borse shopper sono quindi la scelta ideale, inoltre si abbinano facilmente, perfette per esempio con un paio di jeans e un pullover. Di modelli ce ne sono davvero tantissimi, adesso vedremo insieme quali sono le borse shopper firmate da non perdere.

Borse shopper firmate: quali acquistare in saldo?

Come abbiamo appena visto, le borse shopper sono tra le borse più amate dalle donne e, negli ultimi anni, sono anche le più richieste. Capienti e spaziose, sono le borse perfette per mettere dentro tutto l’occorrente e si sa, noi donne abbiamo sempre un sacco di cose da portarci dietro! Vediamo adesso insieme quali sono le borse shopper firmate da acquistare in saldo:

Stella McCartney : su luisaviaroma potete trovare la borsa shopper di Stella McCartney in tela, con due spallacci, dettaglio logo frontale, disponibile in colore verde oppure rosso. Potete trovarla ora in saldo a 497 euro invece che 995 euro.

: su luisaviaroma potete trovare la borsa shopper di Stella McCartney in tela, con due spallacci, dettaglio logo frontale, disponibile in colore verde oppure rosso. Potete trovarla ora in saldo a invece che 995 euro. Jacquemus: sempre su luisaviaroma, potete acquistare la borsa Le Filet Pralu di Jacquemus di colore marrone, con due manici superiori, con fodera e con chiusura magnetica. Ora in saldo a 700 euro invece che 1.400 euro.

sempre su luisaviaroma, potete acquistare la borsa Le Filet Pralu di Jacquemus di colore marrone, con due manici superiori, con fodera e con chiusura magnetica. Ora in saldo a invece che 1.400 euro. Balenciaga : su luisaviaroma potete trovare la borsa shopping grande Cities Jumbo in tela di Balenciaga. Con doppio manico in pelle, pannello frontale stampato, tasca interna con zip e con fodera. Questa borsa è ora in saldo a 805 euro invece che 1150 euro.

: su luisaviaroma potete trovare la borsa shopping grande Cities Jumbo in tela di Balenciaga. Con doppio manico in pelle, pannello frontale stampato, tasca interna con zip e con fodera. Questa borsa è ora in saldo a invece che 1150 euro. Jil Sander : ancora su luisaviaroma potete trovare la borsa shopping media intrecciata di Jil Sander. Di colore beige, con manici in bambù, dettagli in pelle e senza fodera. Potete acquistarla adesso in saldo a 1.045 euro invece che a 2.090 euro.

: ancora su luisaviaroma potete trovare la borsa shopping media intrecciata di Jil Sander. Di colore beige, con manici in bambù, dettagli in pelle e senza fodera. Potete acquistarla adesso in saldo a invece che a 2.090 euro. Bembien : su luisaviaroma potete anche trovare la borsa shopping Francoise in rafia di Bembien. Con spallini fissi, dettagli in pelle ed è una borsa intrecciata a mano. Adesso in saldo a 144 euro invece che 288 euro.

: su luisaviaroma potete anche trovare la borsa shopping Francoise in rafia di Bembien. Con spallini fissi, dettagli in pelle ed è una borsa intrecciata a mano. Adesso in saldo a invece che 288 euro. Boyy: sempre su luisaviaroma potete trovare la borsa shopping YY West in pelle di Boyy. Di colore marrone, con due laccini, due manici superiori e senza chiusura. La potete acquistare in saldo a 595 euro invece che 1.190.

sempre su luisaviaroma potete trovare la borsa shopping YY West in pelle di Boyy. Di colore marrone, con due laccini, due manici superiori e senza chiusura. La potete acquistare in saldo a invece che 1.190. Patou: su luisaviaroma potete trovare la borsa shopping grande Patou in paglia. Con tracolla fissa, due manici superiori e dettaglio logo frontale. Adesso trovate questa borsa in saldo a 220 euro invece che 490 euro.

Queste sono quindi alcune borse shopper firmate al momento in saldo. Cosa state aspettando per acquistarne una?

