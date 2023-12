Quanto costano le borse Birkin di Hermès di Chiara Ferragni? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Quanto costano le borse Hermès di Chiara Ferragni? La collezione vale oltre…

Chiara Ferragni è molto appassionata di borse, tra le sue preferite ci sono le borse Birkin di Hermès. Da qualche settimana i Ferragnez si sono trasferiti nella nuova casa a Milano e, in una delle sue recenti storie, Fedez ha mostrato l’armadio dell’imprenditrice, che il rapper ha definito come La Rinascente. L’armadio ha diverse “camere”, tra cui una dedicata alle borse Birkin di Hermès. La collezione di borse Birkin Hermès di Chiara Ferragni vale oltre 500mila euro. Ma vediamo ora nel dettaglio quali sono le Birkin di Hermès posseduto dall’imprenditrice e influencer:

Birkin Bag 30 : Chiara ne possiede davvero tante tra cui una in pelle magenta da oltre 32mila euro, una in coccodrillo rosso da quasi 70mila euro, una color tabacco da oltre 32mila euro e una serie sui toni del marrone, il cui prezzo va dagli oltre 11mila euro agli oltre 35mila. Poi ci sono anche tutte quelle in colori vitaminici.

: Chiara ne possiede davvero tante tra cui una in pelle magenta da oltre 32mila euro, una in coccodrillo rosso da quasi 70mila euro, una color tabacco da oltre 32mila euro e una serie sui toni del marrone, il cui prezzo va dagli oltre 11mila euro agli oltre 35mila. Poi ci sono anche tutte quelle in colori vitaminici. Birkin medie: il secondo ripiano dell’armadio è dedicato alle borse medie in colori pastello, come quella rosa tenue e rosa Barbie, il cui costo è oltre i 28mila euro, quella color ghiaccio da quasi 36mila euro e infine c’è anche la Birkin color bordeaux da oltre 28mila euro.

il secondo ripiano dell’armadio è dedicato alle borse medie in colori pastello, come quella rosa tenue e rosa Barbie, il cui costo è oltre i 28mila euro, quella color ghiaccio da quasi 36mila euro e infine c’è anche la Birkin color bordeaux da oltre 28mila euro. Le Kelly Bag: per quanto riguarda invece le Kelly Bag, ci sono quelle mini di vari colori il cui costo è di oltre 24mila euro e la Kelly Pink da oltre 26mila euro.

Insomma la collezione di borse Birkin di Hermès di Chiara Ferragni è davvero pazzesca e, vi ricordo, il valore della collezione supera i 500mila euro.

La Birkin di Hermès sfoggiata a St. Moritz da Chiara Ferragni è la più costosa al mondo

Tra le borse Birkin di Hermès facenti parte della collezione di Chiara Ferragni, c’è anche la Birkin Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30, che l’influencer ha recentemente sfoggiato durante una vacanza con la famiglia in Svizzera, a St. Moritz. Si tratta di una borsa in pelle di coccodrillo di colore argento e bianco, due colori che ricordano proprio le montagne dell’Himalaya. Questa borsa, che potete vedere in una delle foto pubblicate da Chiara su proprio profilo di Instagram, è considerata la borsa più costosa al mondo. Il suo prezzo infatti è di 151mila euro. La borsa è tempestata di diamanti da oltre 10 carati. Oltre a lei anche altre caleb hanno sfoggiato questa borsa, come ad esempio la moglie di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, che però ne possiede una sui toni dell’arancione, e Ilary Blasi, che ne possiede una molto simile, la Kelly Hermès. Le borse Birkin sono quindi tra le borse preferite di Chiara Ferragni, borse che sono ispirate alla cantautrice Jane Birkin.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chiara Ferragni, la borsa Hermès sfoggiata a St. Moritz è extra lusso: il prezzo

Antitrust, maxi multa per Chiara Ferragni e la Balocco per il pandoro griffato